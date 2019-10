Matt Damon odrzucił rolę w filmie „Avatar”. „Przegapiłem swoją szansę”

Aktor przyznał, że żałuje, iż nie wziął udział w filmie „Avatar” Jamesa Camerona z 2009 roku. Zdradził, że proponowano mu nie tylko główną rolę, ale też 10 procent zysków z filmu, gdyby się na to zgodził. – Jim Cameron proponował mi udział w „Avatarze” . Powiedział wtedy: „Słuchaj, nie potrzebuje nikogo. Nie potrzebuje do tego aktora z nazwiskiem. Jeżeli ty tego nie weźmiesz, obsadzę jakiegoś nieznanego aktora, ponieważ tak naprawdę film cię nie potrzebuje. Ale jeśli weźmiesz w tym udział, dam ci 10 procent” – opowiedział Damon.

„Avatar” Jamesa Camerona z 2009 roku był najbardziej dochodowym filmem w historii kina. Został zdetronizowany dopiero przez film „Avengers: Koniec gry” . „Avatar” na całym świecie zarobił 2,78 mld dolarów.

– Opowiedziałem kiedyś o tym Johnowi Krasinskiemu, kiedy pisaliśmy scenariusz do „Promised Land” (film z 2012 roku – red.) – ujawnił aktor. – John zaczął chodzić po kuchni i w końcu powiedział do mnie: „Jeżeli zostałbym obsadzony w Avatarze, nic w moim życiu nie było inne, no może poza tym, że odbywalibyśmy tę rozmowę w kosmosie” – żartował. – Tak... najprawdopodobniej zostawiłem na stole więcej pieniędzy niż jakikolwiek aktor – powtórzył Damon.



Aktor przyznał jednak, że nie mógł zaangażować się w „Avatara” , ponieważ pracował przy produkcji „Ultimatum Bourne’a” . – Cameron powiedział mi wtedy, że zrobił tylko sześć filmów. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Przegapiłem swoją szansę na współpracę z nim. To jest do bani. Ale wszystkie moje dzieci mają co jeść. Nic mi nie jest – stwierdził.