Julia Wieniawa miała wypadek na planie serialu. „Potem trzeba było kontynuować zdjęcia”

O szczegółach wypadku mówił w rozmowie z Polsatem Mariusz Bonaszewski. Aktor zdradził, że w trakcie kręcenia jednej ze scen serialu „Zawsze warto” emitowanego przez stację Polsat niechcący zahaczył o kolczyk aktorki i rozerwał jej całe ucho. – Zupełnie niechcący włożyłem rękę w jej duże kółko w uchu. Byłem przekonany, że to jest tylko klips, a nie duży kolczyk. No i rozerwałem jej całe ucho. To makabra! Tym bardziej że potem trzeba było kontynuować zdjęcia, zrobić drugą dziurkę jeszcze raz i grać dalej. Potem się ma rodzaj takiego napięcia, że ja przecież naprawdę nie chciałem – opowiadał aktor.

O czym jest serial „Zawsze warto”?

We wrześniu 2019 roku na antenie Polsatu pojawił się nowy, 12-odcinkowy serial. Fabuła nowej produkcji koncentruje się na trzech różnych kobietach – prawniczce, gospodyni domowej i dziewczyny do towarzystwa – które poznały się w dramatycznych okolicznościach, a ich losy nierozerwalnie się ze sobą splotły.

W rolach głównych pojawiły się: Julia Wieniawa, Weronika Rosati i Katarzyna Zielińska. Wieniawa wciela się w rolę 22-letniej Ady, która będąc nastolatką wyszła za mąż. W pewnej chwili jej mąż znika a ona musi sobie radzić sama z długami mężczyzny oraz opieką nad synem. Postać grana przez Weronikę Rosati to 34-letnia prawniczka, która mimo dobrej sytuacji materialnej, musi stawić czoła życiowym niepowodzeniom. Katarzyna Zielińska wciela się natomiast w rolę 37-letniej gospodyni domowej, której największym problemem jest zaborczy mąż.

Czytaj także:

Jesteście gotowi na nowego Kevina? Powstaje nowa wersja kultowego filmu