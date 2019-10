Te seriale oglądają najchętniej Polacy na HBO GO. Lista

1. „Przybysze”

Na całym świecie dochodzi do serii niewytłumaczalnych zdarzeń. Nad oceanem rozbłyska światło i zaczynają wyłaniać się z niego ludzie z przeszłości. Każdy z nich przybywa z innego okresu historii: epoki kamienia, ery Wikingów i końca XIX wieku. Nikt nie rozumie jak to możliwe, a ludzie z przeszłości nazywani „przybyszami" nie pamiętają, jak przenieśli się w czasie. Jedno jest pewne – przybywa ich coraz więcej i nie ma dla nich drogi powrotu. Kilka lat później Alfhildr (Krista Kosonen) z ery Wikingów zaczyna pracować z wypalonym zawodowo detektywem Larsem Haalandem (Nicolai Cleve Broch) w ramach policyjnego programu integracji. Podczas śledztwa w sprawie morderstwa przybysza z przeszłości natrafiają na trop szeroko zakrojonego spisku, który może wyjaśnić przyczynę masowej migracji ludzi z innych epok.



2. „Czarnobyl”

Emisja pierwszego epizodu tej miniserii miała miejsce 7 maja. W tym roku w kwietniu przypadała 33. rocznica wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W serialu HBO przedstawiono fabularną wersję tej katastrofy. W rolach głównych występują Jared Harris, Stellan Skarsgård oraz Emily Watson. Jared Harris wciela się w Walerija Legasowa, wiodącego radzieckiego fizyka jądrowego, który był członkiem komisji badającej przyczyny awarii i jako pierwszy zrozumiał skalę katastrofy. Stellan Skarsgård gra zastępcę przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Borysa Szczerbinę, który z kremlowskiego nadania przewodniczył pracom rządowej komisji ds. Czarnobyla w pierwszych godzinach po awarii. Emily Watson zobaczymy w roli Ulany Khomyuk, radzieckiej fizyczki jądrowej, która chce poznać prawdziwe przyczyny wybuchu reaktora.



3. „Gra o Tron”

Amerykański serial stworzony przez D.B. Weissa i Davida Benioffa to adaptacja sagi „Pieśń lodu i ognia” autorstwa George’a R.R. Martina. Akcja produkcji rozgrywa się na kontynencie Westeros, na którym znajduje się Siedem Królestw. Fabuła pierwszej serii toczy się wokół losów Eddarda „Neda” Starka władającego Północą z twierdzy Winterfell oraz jego bliskich. Dalsze sezony ukazują przygody dzieci Starka, który ginie w pierwszej serii. Jednym z głównych bohaterów jest nieślubny syn Eddarda, Jon Snow, a pierwsze skrzypce krają również Lannisterowie oraz Daenerys Targaryen, nazywana „Matką smoków”.



4. „Turbulencje”

Załoga i pasażerowie lotu 828 czują ulgę, kiedy ich samolot ląduje na lotnisku po normalnej, ale pełnej turbulencji podróży. Szybko odkrywają jednak z niedowierzaniem, że w kilka godzin od ich startu świat zestarzał się o pięć lat. W tym czasie ich rodziny, przyjaciele i koledzy byli pewni, że odbywająca międzykontynentalny lot maszyna zaginęła gdzieś na morzu. Po przeżyciu żałoby - w przekonani, że ich najbliżsi odeszli - zaczęli układać sobie nowe życie.



5. „Opowieść podręcznej”

Pierwszy sezon serialu „Opowieść podręcznej” opierał się na książkowym oryginale, drugi oraz trzeci jest w całości inwencją twórców. Akcja opowiada o niedalekiej przyszłości, w której narodziny stały się rzadkością, a władzę w Stanach Zjednoczonych przejęła pseudochrześcijańska junta. Kobiety płodne zmuszono do bycia surogatkami uprzywilejowanych rodzin, a nieposłuszeństwo jest karane w okrutny sposób. Serial zdobył natychmiastowe uznanie i zyskał fanów na całym świecie, a czerwone kostiumy w nim wykorzystane stały się symbolem praw kobiet. Pierwszy sezon produkcji zdobył osiem nagród Emmy, w tym za najlepszy serial dramatyczny oraz najlepszą aktorkę w serialu dramatycznym dla Elizabeth Moss.



6. „The Affair”

Żonaty pisarz nawiązuje romans z pogrążoną w żałobie zamężną kelnerką. Zawiła i pełna niedopowiedzeń intryga pokazana jest z dwóch perspektyw – kobiety i mężczyzny. Produkcja zdobyła trzy Złote Globy.



7. „Euforia”

Grupa licealistów stara się przeżywać swoje miłości i przyjaźnie oraz znaleźć swoje miejsce w świecie zdominowany przez media społecznościowe, w którym nie brakuje narkotyków i seksu. Nowy serial młodzieżowy, którego gwiazdą jest popularna aktorka i piosenkarka znana z wielu produkcji Disneya Zendaya („Spider-Man: Homecoming”). W pozostałych rolach występują Hunter Schafer, Jacob Elordi („Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara”), Algee Smith („Nienawiść, którą dajesz”) oraz Sydney Sweeney (serial „Opowieść podręcznej”). Reżyserem obrazu jest Augustine Frizzell („Never Goin' Back”).



8. „Ślepnąc od świateł”

Ekranizacja powieści Jakuba Żulczyka o tym samym tytule to historia warszawskiego dilera, Kuby. Tajemniczy bohater, o którym nikt za wiele nie wie, współpracuje z lokalnymi gangsterami, a jego klientami są m.in. celebryci, gwiazdy hip-hopu i politycy. Kuba postanawia jednak zmienić coś w swoim życiu i kupuje bilety na lot do Argentyny. Przed jego wyjazdem z więzienia wychodzi doświadczony gangster. Wtedy sytuacja się skomplikuje, a losy dilera i byłego więźnia przetną się, co doprowadzi Kubę do konfrontacji z jego własną przeszłością.



9. „Wataha”

Produkcja sensacyjna, której akcja dzieje się w Bieszczadach w środowisku strażników granicznych. Tytułowa wataha stoi na straży wschodniej granicy Polski, zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, gdzie przemyca się ludzi, narkotyki, broń; dla pieniędzy, zysku, a czasem dla szansy na lepsze życie. Każdy ze strażników granicznych ślubuje stać na straży suwerenności i nienaruszalności granic państwa, dbać o jego interesy i bezpieczeństwo jego obywateli. Premiera trzeciego sezonu odbędzie się 6 grudnia w HBO i HBO GO. W tym sezonie do obsady dołączyli Borys Szyc, Evgeniya Akhremenko, Olga Bołądź, Maria Maj, Filip Gurłacz, Agnieszka Suchora oraz Michał Kaleta.



10. „Gracze”

Serial komediowy przedstawia losy byłych i obecnych gwiazd amerykańskiego futbolu. Głównym bohaterem jest legendarny zawodnik Spencer Strasmore, który kończy sportową karierę i rozpoczyna pracę jako mentor aktywnych i emerytowanych sportowców. W roli głównej występuje Dwayne „The Rock” Johnson, a w pozostałych pojawiają się Rob Corrdry, Omar Benson Miller, John David Washington, Donovan Carter, Troy Garity, Jazmyn Simon i Arielle Kebble.