Najbardziej znany złoczyńca świata. Co wiesz o Jokerze?

4 października do kin wszedł jeden z najciekawszych obrazów tego roku, nagrodzony Złotą Palmą w Wenecji „Joker”. Choć jest to dopiero pierwszy film poświęcony w całości tej postaci, to bohatera z charakterystycznym uśmiechem nikomu nie trzeba przedstawiać. Wszyscy potrafimy rozpoznać Jokera, ale ile wiemy na jego temat? Odpowiedzi pomoże udzielić poniższy quiz.