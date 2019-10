Nagradzane „Fleabag” w końcu w polskiej telewizji. Przebój pokaże TVN Style

Choć „Fleabag” można było już oglądać w naszym kraju dzięki usłudze Amazon Prime TV, to zdecydowanie dopiero teraz dotrze on do szerokiej rzeszy odbiorców. Wykupienie brytyjskiego hitu przez TVN Style to ruch niemalże konieczny, biorąc pod uwagę popularność serialu na Wyspach. W tym roku drugi już sezon nagrodzony został sześcioma statuetkami Emmy, w tym za najlepszy serial, najlepszy scenariusz i najlepszą rolę pierwszoplanową dla Phoebe Waller-Bridge.

Emisja „Fleabag” w TVN Style rozpocznie się już w ten weekend. Dziwić może pora wyświetlania serialu. Pierwsze odcinki zobaczymy o godzinie 00:25 w nocy z piątku na sobotę 5 października. Widzowie muszą jednak pamiętać, że w naszym kraju produkcja ta będzie wyświetlana pod zmienionym tytułem. Zamiast „Fleabag”, oznaczającego włóczęgę, zapchlone zwierzę, lub tani motel, będzie to dość banalna „Współczesna dziewczyna”.

Serial to z pozoru komedia, która jednak nieustannie przemyca poważne kwestie. Opowiada o dziewczynie, która niezbyt udane życie rekompensuje sobie licznymi związkami i częstym seksem. Sytuacja nieco zmienia się w drugim sezonie, w którym sposobem na ucieczkę staje się wiara. Oczywiście nie zmienia to w niczym charakteru bohaterki, która co i rusz wplątuje się w zabawne sytuacje.