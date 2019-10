Od Disneya do porno biznesu. Gwiazda „Chłopiec poznaje świat” opowiada o decyzji

42-letnia obecnie Ward w 1998 roku została włączona do obsady sitcomu „Boy Meets World” („Chłopiec poznaje świat”). Występowała tam od szóstego sezonu do 2000 roku, kiedy to program przestał być nagrywany. Jej późniejsza kariera w Hollywood nie trwała długo. Zagrała jeszcze w kilku filmach, z których ostatni – „Agenci bardzo specjalni”, został nakręcony w 2004 roku.

Teraz nieco zapomniana aktorka powraca w produkcjach skierowanych do dorosłych widzów. W wywiadzie dla „In Touch Weekly” opowiedziała, co skłoniło ją do wybrania tej konkretnej branży. Podkreśla, że była pod wrażeniem pokazanego jej scenariusza. – Poprosili mnie, żebym wzięła udział, a ja pomyślałam, że nie spodziewałam się w branży porno czegoś tak dobrego. Przeczytałam scenariusz i stwierdziłam, że jest to naprawdę bardzo dobrze napisane – opowiadała.

Obecnie Maitland Ward promuje swój film na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie 700 tys. osób.

