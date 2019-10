Amazon Prime zaczyna walkę o polski rynek. Jest w niskiej cenie w T-Mobile

Zanim wspomnianą kwotę 13 złotych klienci T-Mobile dopiszą do rachunku, będą mogli wcześniej przez siedem dni testować nową usługę za darmo. Taka promocja dostępna jest wyłącznie dla posiadaczy telefonów w tej sieci - pozostali muszą płacić zwykłą cenę, czyli 26 złotych. To kolejny pozyskany przez T-Mobile partner w dziedzinie VOD. Wcześniej operator nawiązał już współpracę z Netfliksem.

Dlaczego polscy widzowie mieliby być w ogóle zainteresowani nabyciem APV? Na pewno dobrym argumentem są seriale posiadane przez platformę na wyłączność. „The Boys”, „Good Omens”, „Fleabag”, „Preacher” czy „The Man in the High Castle”. Do tego np. dokument o Manchesterze City, przygotowywany cały czas serial „Władca pierścieni” czy spory zbiór filmów na licencji. Jest w czym wybierać. Zwiastuny wymienionych produkcji możecie zobaczyć poniżej.

Good Omens

„Dobry omen” opowiada o zapowiedzianym i rychłym końcu świata. Główni bohaterowie, czyli anioł i demon, nie chcą do tego dopuścić. Muszą powstrzymać Czterech Motocyklistów Apokalipsy i zabić Antychrysta. Problem w tym, że tych pierwszych zatrzymać niełatwo, a ten ostatni ma dopiero 11 lat i jest całkiem sympatyczny.



Fleabag

Brytyjski hit, który zgarnął 6 statuetek Emmy. Piszemy o nim więcej w dziale Prime Time na Wprost.pl.



The Man in the High Castle

Luźna adaptacja powieści "Człowiek z Wysokiego Zamku" Philipa K. Dicka. Opowiada alternatywną historię świata, w którym Alianci przegrali drugą wojnę światową.



Preacher

Głównym bohaterem jest kaznodzieja Jesse Custer, który ma dar pozwalający mu na zmuszenie każdego, kto zrozumie jego rozkaz, do wykonania go.



The Boys

Serial o superbohaterach, oparty na komiksie o tym samym tytule. Opowiada o grupie zwalczającej herosów nadużywających swoich umiejętności.