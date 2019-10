„Big Brother”. Uczestniczka musiała opuścić program w trybie natychmiastowym

W piątek 13 września 2019 roku rozpoczęła się kolejna edycja program „Big Brother”. W nowej odsłonie show nie brakuje emocji. W ubiegłym tygodniu uczestników odwiedziła Magda Gessler. „Uwielbiamy challenge Magdy Gessler. Przyznać się, kto tańczył przed telewizorem” – czytamy pod filmem zamieszczonym w mediach społecznościowych. Gospodyni „Kuchennych rewolucji” pomogła także mieszkańcom domu Wielkiego Brata w przygotowywaniu posiłku.

Jednak oprócz pozytywnych emocji, uczestnicy przeżywają również trudne chwile. Jedna z uczestniczek musiała w trybie natychmiastowym opuścić dom Wielkiego Brata. Jak informuje RMF FM, Ola Balawender próbowała wpłynąć na wyniki głosowania widzów, sugerując na kogo powinni oddawać głosy. Uczestnicy przed rozpoczęciem programu zapoznali się z regulaminem. Jedna z jego zasad zabrania prowadzenia rozmów dotyczących nominacji.

„Big Brother”

„Big Brothera” stworzyła firma Endemol w Holandii, jego pierwszą edycję zrealizowano w 1999 roku. W 2001 roku program zadebiutował w stacji TVN. Był to pierwszy reality show emitowany w polskiej telewizji. W programie przez całą dobę pokazywane jest życie grupy uczestników mieszkających we wspólnym domu, którzy wykonują polecenia Wielkiego Brata. Co kilka dni biorący udział w programie nominują osobę, która powinna odpaść z show.