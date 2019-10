Uczestniczka „Rolnik szuka żony” wyzywana od „dupodajek”. Sprawa trafiła do adwokata

Marlena ukończyła trzy kierunki studiów – architekturę krajobrazu, florystykę oraz dekorację wnętrz. 22-latka pracuje oraz zbiera pieniądze, by otworzyć własną kwiaciarnię. „Szuka mężczyzny, który myśli poważnie o związku, ślubie i dzieciach, i który już zawsze byłby obok niej i wspierał ją w kolejnych przygodach życia” – czytamy o kobiecie, która jest uczestniczką programu „Rolnik szuka żony”. Uczestniczką kontrowersyjną i wzbudzającą często skrajne emocje.

„Każde z jej słów to powód do ataku i szydzenia”

22-latka zabiega o względy Seweryna, który również wykazuje zainteresowanie Marleną. Uczestniczka sama wprost przyznała, że inne kandydatki mogą być o nią zazdrosne, ponieważ jest ładna. To nie spodobało się internautom. „Mam wrażenie, że Marlena chce po prostu wygrać dla wygranej. Żeby udowodnić innym, że jednak to ona jest najpiękniejsza. Nawet słowa jakich używa »konkurencja«, »rywalizacja«, »wygrać« mówią o tym, że traktuje to jak grę. Nie widzę Marleny w roli żony” – brzmi jeden z komentarzy na facebookowym profilu show. Patrząc na to, co pisali inni internauci, jest to dość wyważona opinia.

Nie brakuje głosów, że Marlena jest fałszywa i mało skromna. Nie wszyscy podzielają taką opinię, a obrońcy 22-latki utworzyli profil „Bronimy Marleny z programu Rolnik Szuka Żony” . „Brońcie Marleny, bo ten hejt doprowadzi do jakiejś tragedii, zniszczy tą dziewczynę. Wyzywanie jej od suk, od dziwek, dupodajek za to że się uśmiecha cały czas i powiedziała że chce mieć kochanego męża, pięcioro dzieci oraz że przyjechała pomóc Sewerynowi w gospodarstwie. Każde z jej słów to powód do ataku i szydzenia. Zatrzymajmy nienawiść. Zostawcie tą dziewczynę w spokoju” – napisali administratorzy profilu dodając, że sprawa trafiła już do adwokata. Prawnik ma zająć się „ekstremalnymi atakami”.

