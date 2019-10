Miłe zaskoczenie dla fanów hiszpańskich seriali. Nakręcono trzeci sezon „Szkoły dla elity”

Miłą niespodziankę Netflix ogłosił za pośrednictwem Instagrama. To tam pojawiło się zdjęcie pokazujące dwóch nowych aktorów, którzy dołączą do załogi "Szkoły dla elity". Ich postaci będą nosiły imiona Yeray i Malick. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że zdjęcia do nowych odcinków zostały już nakręcone, a premiera trzeciego sezonu odbędzie się na pewno w 2020 roku. Błyskawiczne tempo!

Pierwszy sezon „Szkoły dla elity” pojawił się na Netfliksie w październiku ubiegłego roku. „Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Dochodzi do konfliktu, który doprowadza do morderstwa” – przekazano w opisie fabuły serii. Na ekranie zobaczyliśmy gwiazdy znane z hitowego „Domu z papieru” w tym Marię Pedrazę, Miguela Herrana oraz Jaime Lorente.

Premiera drugiej części serialu nastąpiła we wrześniu tego, o czym Netflix poinformował w dość nietypowy sposób. Na YouTube pojawił się materiał z udziałem Guzmana i Lu, czyli bohaterów „Szkoły dla elity”. Na nagraniu wykonanym przednią kamerką telefonu zdradzili, że powrócą ze swoimi przygodami już po wakacjach. Jak obwieszczona zostanie dokładna data nowej części? Przekonamy się już niedługo.

1. „Dom z papieru”

Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.



2. „Szkoła dla elity”

Do ekskluzywnej prywatnej szkoły w Hiszpanii trafia troje pochodzących z klasy robotniczej nastolatków. Wskutek ich tarć z bogatszymi uczniami dochodzi do morderstwa.



3. „Telefonistki”

Madryt, lata 20. Cztery kobiety z krajowej centrali telefonicznej uczą się pracy w nowoczesnym miejscu, szukając przy tym miłości i przyjaźni.



4. „Gran Hotel”

Aby poznać prawdę o tajemniczym zaginięciu siostry, młody mężczyzna zatrudnia się w hotelu jako kelner i rozpoczyna własne śledztwo.



5. „Velvet”

Hiszpania, lata 50. XX wieku. Alberto, który właśnie odziedziczył po ojcu prestiżowy dom mody, zakochuje się w pięknej krawcowej. Rodzina ma jednak wobec niego inne plany.



6. „Juana Inés”

Juana Inés de la Cruz, zakonnica i feministka w jednym, uwikłana w zakazany związek z kobietą, zmaga się z prześladowaniami w XVII-wiecznym Meksyku.



7. „Monarca”

Po 20 latach Ana Maria powraca do Meksyku i staje do rywalizacji o kontrolę nad rodzinnym imperium alkoholowym, które chwiele się pod ciężarem intryg i korupcji.



8. „Nieposkromiona”

Pierwsza dama Meksyku podąża za swoimi przekonaniami i ideałami. Kiedy traci wiarę w swojego męża, musi znaleźć siłę, by stanąć do walki o prawdę.



9. „Uwięzione”

Naiwna dziewczyna, którą chłopak wrobił w defraudację dużych pieniędzy, trafia do więzienia i musi szybko nauczyć się brutalnych reguł panujących za kratami.



10. „Yankee”

Ukrywający się przed policją mężczyzna przekrada się z Arizony do Meksyku, gdzie zaczyna wykorzystywać nowoczesne technologie w przemycie narkotyków.



11. „Królowa Południa”

Po latach rozlewu krwi oraz hektolitrach wylanego potu i łez niepozorna kobieta zaczyna wspinać się na szczyty przestępczej hierarchii.



12. „Dom kwiatów”

W tym pełnym czarnego humoru serialu komediowym właścicielka rodzinnego biznesu robi dobrą minę do złej gry, gdy kochanka jej męża zdradza ich brudne sekrety.



13. „Uciekinierka”

Ofiara przemocy domowej opracowuje skomplikowany plan, by chronić rodzinę rpzed bogatym i wpływowym mężem oraz jego spragnionymi zemsty wrogami.



14. „Pełne morze”

Lata 40. XX wieku. Po serii tajemniczych zgonów w czasie luksusowego rejsu z Hiszpanii do Brazylii dwie siostry odkrywają szokujące rodzinne tajemnice.



15. „45 RPM”

Madryt, lata 60. Producent muzyczny Guillermo Rojas zakłada rocandrollową wytwórnię z pomocą rozpoczynającego karierę piosenkarza i sprytnej producentki.



16. „Zielona granica”

Młoda detektyw z Bogoty trafia do dżungli, by rozwiązać zagadkę morderstwa czterech kobiet. Na miejscu odkrywa też magię, intrygę i tajemnice własnego pochodzenia.



17. „El Chapo”

Serial oparty na prawdziwej historii wzlotów i upadków okrytego złą sławą meksykańskiego barona narkotykowego - Joaquina "El Chapo" Guzmana.



18. „Tijuana”

Gdy ważny polityk zostaje zamordowany, nieustraszeni dziennikarze tygodnika „Frente Tihuana” ryzykują wszystko, by odkryć prawdę.