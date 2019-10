Miłe zaskoczenie dla fanów hiszpańskich seriali. Nakręcono trzeci sezon „Szkoły dla elity”

Miłą niespodziankę Netflix ogłosił za pośrednictwem Instagrama. To tam pojawiło się zdjęcie pokazujące dwóch nowych aktorów, którzy dołączą do załogi "Szkoły dla elity". Ich postaci będą nosiły imiona Yeray i Malick. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że zdjęcia do nowych odcinków zostały już nakręcone, a premiera trzeciego sezonu odbędzie się na pewno w 2020 roku. Błyskawiczne tempo!

Pierwszy sezon „Szkoły dla elity” pojawił się na Netfliksie w październiku ubiegłego roku. „Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Dochodzi do konfliktu, który doprowadza do morderstwa” – przekazano w opisie fabuły serii. Na ekranie zobaczyliśmy gwiazdy znane z hitowego „Domu z papieru” w tym Marię Pedrazę, Miguela Herrana oraz Jaime Lorente.

Premiera drugiej części serialu nastąpiła we wrześniu tego, o czym Netflix poinformował w dość nietypowy sposób. Na YouTube pojawił się materiał z udziałem Guzmana i Lu, czyli bohaterów „Szkoły dla elity”. Na nagraniu wykonanym przednią kamerką telefonu zdradzili, że powrócą ze swoimi przygodami już po wakacjach. Jak obwieszczona zostanie dokładna data nowej części? Przekonamy się już niedługo.

