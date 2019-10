Zachwyty i krytyka w „Tańcu z gwiazdami”. Kto odpadł z programu?

W 10. edycji „Tańca z gwiazdami” swoje taneczne umiejętności wciąż prezentują: Damian Kordas i Janja Lesar, Monika Miller i Jan Kliment, Magda Bereda i Kamil Kuroczko, Ola Kot i Tomasz Barański, Adam Małczyk i Hanna Żudziewicz, Sandra Kubicka i Adam Adamonis, Akop Szostak i Sara Janicka oraz Barbara Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke.

Piątkowy wieczór upłynął w rytmie przebojów z lat 80. Jurorzy zachwycali się występem Sandry Kubickiej. – Jesteś niezła zdolniacha. Piękny początek programu! – komentował Michał Malitowski. – Sandro, w „Dynastii” była Cristal, a my mamy tutaj taneczny kryształ – dodała Iwona Pavlović. Taniec modelki i jej partnera został oceniony na 26 punktów.

„Na temat tańca nie mam nic do powiedzenia”

– Masz bardzo ładny uśmiech i to było widać przez cały występ, a na temat tańca nie mam nic do powiedzenia – stwierdził Michał Malitowski, oceniając taniec Magdy Beredy. Piosenkarka zdobyła 11 punktów. Adam Małczyk z Hanną Żudziewicz mieli utrudnione zadanie w mijającym tygodniu, ponieważ kabareciarz zmagał się z kontuzją. Jego starania doceniła Ivona Pavlovic. – Wielki podziw, że dałeś radę – stwierdziła. – Damian, idziesz po finał – powiedział Michał Malitowski, oceniając kucharza. Damian Kordas otrzymał aż 27 punktów, tym samym zdobył najwyższą notę we wczorajszym odcinku tanecznego show.

Z programem decyzją widzów i jury pożegnali się Adam Małczyk i Hanna Żudziewicz. Zobaczcie, jak prezentowały się poszczególne pary na parkiecie.

Barbara Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke



Damian Kordas i Janja Lesar



Adam Małczyk i Hanna Żudziewicz



Monika Miller i Jan Kliment



Akop Szostak i Sara Janicka



Aleksandra Kot i Tomasz Barański



Magda Bereda i Kamil Kuroczko



Sandra Kubicka i Adam Adamonis