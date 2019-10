Od finału „Euforii” minęły 2 miesiące, a wy nadal smutni? Może pomogą memy

Bez dwóch zdań – jeżeli w drugiej połowie 2019 roku mielibyście obejrzeć tylko jeden serial, to z czystym sumieniem polecalibyśmy wam właśnie „Euforię”. To coś, co z wielu powodów niełatwo zapomnieć. Dla tych, którzy wciąż nie mogą pogodzić się z rozstaniem z bohaterami produkcji HBO, mamy coś na pocieszenie. Niezawodną i aktualną galerię memów.

Finałowy odcinek serialu fani oglądać mogli w Polsce od poniedziałku 5 sierpnia. Od czasu premiery z 16 czerwca na platformie cyfrowej HBO widownia „Euforii” sukcesywnie rosła, jednak wciąż u nas ta produkcja nie cieszy się taką popularnością, na jaką zasługuje. Świetni aktorzy, znakomicie napisane postaci, piękne zdjęcia i błyskotliwe pomysły na poszczególne sceny. Wreszcie: genialny soundtrack i ostre ukazywanie problemów, o których wielu rodziców boi się nawet pomyśleć. W porównaniu z „Euforią” podobne produkcje Netfliksa wydają się przesadnie ugrzecznione i mdłe. Nic dziwnego, że w serwisie Rotten Tomatoes serial zebrał 83 proc. pozytywnych recenzji krytyków ze średnią oceną 8,6/10. Z kolei publika oceniła go na 83 proc. W serwisie IMDb „Euforia” oceniana jest na 8,4/10 a nasz rodzimy Filmweb daje jej 7,8. Wiadomo już, że w przyszłym roku możemy spodziewać się drugiego sezonu. Na pewno jest na co czekać. Serial „Euforia” Jak pisze o swoim serialu HBO, opowiada on o "grupie licealistów, która stara się przeżywać swoje miłości i przyjaźnie oraz znaleźć swoje miejsce w świecie zdominowanym przez media społecznościowe", w którym – dodajmy – sporo miejsca zajmują narkotyki i seks. Gwiazdą serialu jest popularna aktorka i piosenkarka znana z produkcji Disneya – Zendaya („Spider-Man: Homecoming”). W pozostałych rolach występują znakomici Hunter Schafer, Jacob Elordi („Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara”), Algee Smith („Nienawiść, którą dajesz”) oraz Sydney Sweeney (serial „Opowieść podręcznej”). Reżyserem obrazu jest Augustine Frizzell („Never Goin' Back”).

Smutno wam po obejrzeniu „Euforii”? Może memy na pocieszenie? Galeria: