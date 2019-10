Tadadadada Inspektor Gadżet! Disney nakręci film na podstawie popularnej kreskówki

Starsi czytelnicy na pewno kojarzą zabawną postać Inspektora Gadżeta, który przy pomocy technicznych modyfikacji swojego ciała wielokrotnie był w stanie wyplątać się z intryg tworzonych przez jego przeciwników i udaremniał planowane przez nich przestępstwa. Jak zapowiada „Hollywood Reporter”, Disney zamierza przypomnieć tę sympatyczną postać, tworząc film aktorski z Inspektorem w roli głównej.

Serial animowany „Inspektor Gadżet” powstawał w latach 80. ubiegłego wieku. W 1999 roku podjęto pierwszą próbę przeniesienia jego historii na duży ekran, jednak film z Matthew Broderickiem nigdy nie powtórzył popularności kreskówki. Podobnie rzecz miała się z drugą częścią, która powstała w 2003 roku.

Tym razem za film z Gadżetem zabrali się producenci Dan Lin i Jonathan Eirich. Scenariusz do tej produkcji napiszą Mikey Day i Streeter Seidell. Otwartą kwestią pozostaje to, czy dzieło trafi do kin, czy też na nową platformę Disney+. Czekacie?