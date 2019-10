Koncert Malumy, na scenie pojawia się Jennifer Lopez. Powód może zaskoczyć

W piątek 4 października 2019 roku podczas koncertu Malumy w Nowym Jorku na scenie pojawiła się Jennifer Lopez. Jednak nie było to niespodziewane wydarzenie, a szczegółowo zaplanowane, które zapowiada nawiązanie filmowej współpracy. Trwają bowiem prace nad komedią romantyczną „Marry me”, w której wystąpią wspomniani artyści. Podczas trwania koncertu wokół duetu, gdy wokaliści wykonywali przebój „No Me Ames”, krążyła ekipa filmowa. Jak informuje E-News, scena, która została utrwalona ma zostać wykorzystana we wspomnianym filmie.

„Grecka bogini”

Jennifer Lopez wyglądała „jak grecka bogini”. Była ubrana w złotą, dopasowaną w talii suknię. Stylizację dopełniała biżuteria. Artystka zdecydowała się na oryginalne ozdoby na głowie i szyi, a także długie kolczyki. Makijaż był dość mocny, a oczekiwany efekt podkreślały usta w intensywnym kolorze. Z kolei Maluma miał marynarkę w złotym odcieniu oraz czarną koszulę i spodnie.

W filmie „Marry me” Jennifer Lopez wciela się w postać, która ma poślubić narzeczonego (w tej roli wystąpi Maluma). Na kilka minut przed uroczystością kobieta dowiaduje się jednak, że ukochany ją zdradza. Wtedy podejmuje bardzo odważną decyzję. Data premiery filmu na razie nie została ujawniona.

