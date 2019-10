Co zabiło Michaela Hutchence'a? Zwiastun dokumentu o frontmanie grupy INXS

W trailerze dokumentu Helena Christensen, ówczesna dziewczyna Hutchence'a opowiedziała, że w 1992 roku frontman INXS wdał się w kłótnie z taksówkarzem w Danii, co doprowadziło do tego, że otrzymał cios w głowę i upadł na chodnik. Modelka opowiada, że pamięta, jak piosenkarz leżał nieprzytomny na ulicy, a z ust i ucha płynęła mu krew. Hutchence obudził się w szpitalu zły i zdezorientowany. Odmówił leczenia. Jego przyjaciele opowiadają, że po tym zdarzeniu już nigdy nie był taki sam. Stał się agresywny, nieobliczalny, pragnął coraz to większego niebezpieczeństwa. Jego śmierć, pięć lat po tych wydarzeniach, została uznana za samobójstwo przez powieszenie, jednak, jak ujawnia dokument, autopsja wykazała bardzo duży obszar uszkodzenia mózgu.

Film dokumentalny „Mystify: Michael Hutchence” pojawi się na ekranach kin w USA 18 października.

Czytaj także:

Izabella Scorupco wyszła za mąż po raz trzeci. Kim jest jej wybranek?