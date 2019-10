Znani ludzie na zdjęciach z aresztu. Za co ich zatrzymano?

Mickey Rourke, 1994 rok

Aktor został aresztowany za rzekome znęcanie się nad swoją żoną 25-letnią Carre Otis. Rourke miał ją uderzyć, powalić na ziemię i kopnąć podczas spotkania w biurze ich publicysty.



50 Cent, 1994 rok

19-letni raper przyznał się do sprzedawania heroiny i cracku.



Martin Luther King Jr, 1956 rok

King aresztowany został za branie udziału w protestach, domagając się zniesienia segregacji rasowej w autobusach.



Bruno Mars, 2010 rok

Został aresztowany w łazience Hard Rock Hotel & Casino w Las Vegas za posiadanie kokainy.



Nick Nolte, 2002 rok

Aktor został aresztowany za jazdę pod wpływem narkotyku znanego jako GHB. Później opowiadał o tym zdjęciu, że "pojawiało się ono wszędzie". - Miałem dzikie włosy, niepokojący wyraz twarzy, wyglądałem jak więzień z obozu dla uchodźców. W 1992 roku magazyn "People" nazwał mnie najseksowniejszym żyjącym mężczyzną, a teraz, 10 lat później, cały świat patrzył na mnie, jak na szaleńca - pisał.



Frank Sinatra, 1938 rok

Aktor i piosenkarz aresztowany został za uwodzenie kobiety. Według notki policyjnej, kobieta odbyła z nim stosunek seksualny ponieważ obiecał jej małżeństwo. Zaznaczono, że wcześniej była ona "samotną kobietą o nieposzlakowaniej opinii".



Snoop Dogg, 1993 rok

Raper oskarżony został o zamordowanie Phillipa Woldemariana w Los Angeles. Później został uniewinniony od wszystkich zarzutów.



Cher, 1959 rok

Piosenkarka miała zaledwie 13 lat. "Pożyczyła" samochód przyjaciela i prowadziła mimo braku prawa jazdy w Los Angeles.



Paris Hilton, 2010 rok

Celebrytka aresztowana została za posiadanie kokainy.



Mick Jagger, 1967 rok

Mick Jagger aresztowany został za posiadanie amfetaminy.



Shia LeBeouf, 2007 rok

W sumie aktora aresztowano pięć razy. Po raz pierwszy za kradzież w sklepie w wieku 9 lat. Zdjęcie zostało wykonane w 2007 roku, gdy aresztowano aktora za wykroczenia - pijany nieodpowiednio zachowywał się w sklepie, a później nie chciał współpracować z policją.



Tupac Shakur, 1993 rok

Raper został aresztowany za napaść seksualną na 19-letnią kobietę, którą spotkał w klubie nocnym w Nowym Jorku. Został skazany na 4,5 roku więzienia, jednak ostatecznie został zwolniony po 9 miesiącach.



Robert Downey Jr, 1999 rok

Aktor aresztowany został za brak wymaganych testów narkotykowych i naruszenie tym samym wyroku w zawieszeniu za posiadanie heroiny, kokainy i broni.



Al Pacino, 1961 rok

Alfred James Pacino został aresztowany za posiadanie broni. On i jego dwóch kolegów, mieli jeździć samochodem wokół tych samych ulic w czarnych maskach na twarzach. Kiedy policja zatrzymała auto, okazało się, że w środku jest załadowany pistolet.



David Bowie, 1976 rok

Artysta został aresztowany za posiadanie marihuany. Tej samej nocy aresztowany został też Iggy Pop. Obydwaj panowie zostali ostatecznie oczyszczeni z zarzutów.



Justin Bieber, 2014 rok

Piosenkarza aresztowano za urządzanie ulicznych wyścigów, opór przed aresztowaniem i jazdę pod wpływem alkoholu, marihuany i leków na receptę.



Eminem, 2000 rok

Marshall Bruce Mathers III, znany też jako Eminem, został aresztowany i oskarżony o pobicie za pomocą pistoletu mężczyzny, który rzekomo całował się z żoną piosenkarza Kim Mathers przed Hard Rock Sports Bar w Warren w stanie Michigan.



Lindsay Lohan, 2010 rok

Aktorka została aresztowana za naruszenie warunków zwolnienia w zawieszeniu z więzienia.



Jay-Z, 1999 rok

Shawn Corey Carter został aresztowany za rzekome dźgnięcie nożem producenta Lance'a "Un" Rivera w klubie nocnym Kit Kat w Nowym Jorku.



Keanu Reeves, 1993 rok

Aktor został aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu.



Bill Gates, 1997 rok

Bill Gates prowadził samochód bez prawa jazdy oraz nie zatrzymał się, mimo znaku stop.Czytaj także:

Co zabiło Michaela Hutchence'a? Zwiastun dokumentu o frontmanie grupy INXS