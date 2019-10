Angelina Jolie o rozstaniu z Bradem Pittem. „Moja siła pochodzi od moich dzieci”

– Każdy, kto jest rodzicem wie, że w takich sytuacjach rośnie w tobie siła – mówiła aktorka. Dodała, że stara się być silna dla swoich dzieci, aby na spokojnie przeprowadzić je przez te trudne chwile.

Jolie wypowiadała się wcześniej o rozwodzie z Bradem Pittem w rozmowie z francuskim magazynem „Madame” . Stwierdziła, że na początku trochę „zagubiła siebie” , a wręcz się „nie rozpoznawała” . – Nie wiem, co mnie czeka, ale jestem przekonana, że to okres przejściowy, powrót do korzeni, powrót do samej siebie, ponieważ trochę się zatraciłam. Myślę, że to się stało, gdy mój związek z Bradem dobiegł końca, a potem na początku naszej separacji. To był skomplikowany moment, w którym już się nie poznawałam – mówiła.