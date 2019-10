20+ najlepszych filmów oryginalnych Netfliksa z 2019 roku. Lista ze zwiastunami

1. „Chyba na pewno ty”

Jako nastolatkowe byli parą, ale teraz żyją w innych światach. Wciąż wiele do siebie czują, ale czy to wystarczy?



2. „Podły, okrutny, zły”

Niewinna twarz Teda Bundy'ego (Zac Efron) skrywała tajemnice brutalnych mordów, w które Liz Kloepfer (Lilly Collins) długo nie chciała uwierzyć. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ted szybko zdobył serce Liz, która samotnie wychowywała córkę. Przez parę lat tworzyli sielankową rodzinę. Ideał runął, gdy Ted został aresztowany pod zarzutem makabrycznych zbrodni.



3. „The Highwaymen”

Znów są na tropie. Nadal nie przestrzegają zasad. Jednak tylko oni mogą dopaść Bonnie i Clyde'a.



4. „Zabójczy rejs”

Podczas długo wyczekiwanej podróży do Europy nowojorskie małżeństwo próbuje rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa na jachcie pewnego miliardera.



5. „Fyre: Najlepsza impreza, która nigdy się nie zdarzyła”

Festiwal Fyre był reklamowany jako luksusowe wydarzenie muzyczne na prywatnej wyspie, ale zbytnia pewność siebie organizatora doprowadziła do wielkiego fiaska.



6. „Brud”

Skandaliczne wybryki, niezaspokojone nałogi i zero wstydu. Oto biografia kultowego zespołu rockowego Mötley Crüe.



7. „Ktoś wyjątkowy”

Jej sposób na złamane serce? Szalony wypad na miasto z przyjaciółkami. Będzie się działo!



8. „Jestem matką”

Ludzie zginęli i trzeba odtworzyć populację. Początkiem nowego świata jest jedna dziewczyna i robot zwany Matką.



9. „O chłopcu, który ujarzmił wiatr”

Stracili pieniądze, jedzenie i wiarę. Ale jeden chłopiec i jego dynamo mogą doprowadzić do cudu.



10. „Potrójna granica”

Wiernie służyli swojemu krajowi, ale teraz ledwo wiążą koniec z końcem. Wyjściem z sytuacji wydaje się odważna kradzież.



11. „Between Two Ferns: Film”

Niedoceniany gospodarz talk-show rusza w podróż po kraju, by pogadać z celebrytami.



12. „Perfekcja”

Sztuka. Zazdrość. Tajemnice i ich szokujące konsekwencje. Perfekcja ma niewygodną cenę.



13. „Wynajmij sobie chłopaka”

Przedsiębiorczy licealista tworzy aplikację, dzięki której można go wynająć jako chłopaka na różne uroczystości. Sprawy się komplikują, gdy do głosu dochodzą



14. „Mamusie bez synusiów”

Trzy najlepsze przyjaciółki, które czują się opuszczone w Dzień Matki, jadą do Nowego Jorku, aby zrobić niespodziankę mieszkającym tam dorosłym synom.



15. „W cieniu księżyca”

Detektyw z Filadelfii od lat pogrąża się w obsesji na punkcie tajemniczej seryjnej morderczyni, której zbrodnie wymykają się racjonalnym wyjaśnieniom.



16. „Polar”

Elitarny zabójca wie, że może liczyć na bogate życie na emeryturze. Musi tylko do niej dotrwać.



17. „Cisza”

Nawet ledwo słyszalny szelest przyciąga krwiożercze stworzenia. W opanowanym przez nie świecie przetrwają tylko cisi.



18. „Wysoka dziewczyna”

Po latach smutnego snucia się przez życie mierząca 186 cm wzrostu Jodi postanawia przezwyciężyć swoje lęki i wplątuje się w licealny trójkąt miłosny.



19. „Miłość pod jednym dachem”

Jej kariera? Niepewna. Związek? W rozsypce. W nowym życiu czeka na nią rudera do remontu i przystojny fachowiec.



20. „Gorzkie wino”

Kac, ból pleców i koszmarne karciane przepowiednie. Czy ich przyjaźń przetrwa ten babski wyjazd?



21. „Na krańcu świata”

Nie ma dorosłych. Nie ma elektroniki. Nie ma odwrotu. Los zaatakowanej przez obcych Ziemi leży w rękach nastolatków.



22. „Velvet Buzzsaw”

Budzący respekt krytyk, wyrachowana właścicielka galerii i jej asystentka przejmują obrazy niedawno zmarłego artysty. Ich przyszłość maluje się w ciemnych barwach.



23. „Operacja Bracia”

Tajni agenci otwierają fałszywy hotel dla prawdziwych turystów, aby umożliwić ucieczkę do Izraela tysiącom Etiopczyków. Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami.



24. „Juanita”

Oto ona — samotna matka, biedna opiekunka i beznadziejna romantyczka. Jak długa będzie jej podróż do samospełnienia?



25. „Sekretna obsesja”

Gdy Jennifer budzi się z amnezją po traumatycznej napaści, może liczyć na opiekę kochającego męża. Wkrótce jednak dociera do niej, że wciąż jest w niebezpieczeństwie.Czytaj także:

