Fani skrytykowali nowy tatuaż Chrissy Teigen. Kojarzy się z Holokaustem

33-letnia modelka wytatuowała sobie na ręce ciąg liczb: 12/28/78 (urodziny jej męża Johna Legenda), 4/14/16 (data urodzenia córki Luny) i 5/16/18 (data urodzenia syna Milesa).

Większość reakcji na jej nowy tatuaż była pozytywna. „Najlepsze urządzenie mnemoniczne” – napisał John Legend. Dziennikarz Yashar Ali dodał: „O mój boże! Uwielbiam to!” . Komik David Spade żartował: „Świat jest mały. Wpisuje te same liczby w lotto” .