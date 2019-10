Charlize Theron nabawiła się poważnej kontuzji. „Kręciłam scenę walki”

Aktorka pojawiła się w programie Jimmy'ego Kimmela w stabilizatorze nadgarstka na swojej lewej dłoni. Theron wyjaśniła, że nabawiła się kontuzji podczas kręcenia nadchodzącego filmu „The Old Guard” . – Oderwałam więzadło od kości podczas sceny walki – przekazała. Jak wyjaśniła, to co nosi jako stabilizator, to specjalna tkanina, którą formuje się przez wiele godzin. – A mimo to kobietom trudno jest później przeciągnąć dłoń przez rękaw – żartowała.

Jak poinformowała Theron, przez dwa miesiące myślała, że nic jej się nie stało. W końcu jej lekarz zauważył, że jej palec właściwie „unosi się w powietrzu” i otrzymała specjalną „czarną rękawicę” .

