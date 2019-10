Najlepsze dokumenty na Netfliksie. Lista ze zwiastunami

„What Happened, Miss Simone?”

W filmowej opowieści o Ninie Simone, legendarnej piosenkarce walczącej o prawa człowieka, wykorzystano premierowe nagrania i rzadkie materiały archiwalne.



„Take Your Pills”

W naszym nastawionym na rywalizację świecie leki takie jak Adderall pozwalają studentom, sportowcom i programistom działać dłużej, szybciej i lepiej.



„Ikar”

W swoim nagrodzonym Oscarem filmie amerykański kolarz bada aferę dopingową, w którą uwikłany jest rosyjski naukowiec - demaskator numer jeden na celu Putina.



„XIII poprawka”

Skłaniający do refleksji dokument, w którym badacze, aktywiści i politycy analizują przyczyny kryminalizacji Afroamerykanów i wzrostu liczby więźniów w USA.



„The Keepers”

Serial dokumentalny opisuje sprawę zamordowanej kilkadziesiąt lat temu siostry Catherine Cesnik i możliwego związku tej zbrodni z księdzem oskarżonym o molestowanie.



„Strong Island”

Opowieść o morderstwie, uniewinnieniu zabójcy, pogrążonej w żałobie rodzinie i długiej drodze do sprawiedliwości.



„Burdna forsa”

Od szybkich pożyczek po samochody fałszujące wyniki testów emisji spalin - ten serial ujawnia bezwstydne akty korporacyjnej chciwości.



„Flint Town”

Twórcy poświęcają dwa lata na poznanie pracy policjantów z Flint w Michigan, żeby pokazać nam nawał problemów i warunki, z jakimi muszą sobie radzić stróże prawa.



„Jim & Andy: The Great Beyond”

Jim Carrey wspomina swoją totalną przemianę w Andy'ego Kaufmana i zaprasza nas do rozważań nad sensem życia, rzeczywistością, tożsamością i karierą.



„Schody”

Wypadek czy morderstwo? Gdy żona pisarza Michaela Petersona ginie w tajemniczych okolicznościach, jego życie zostaje odarte ze wszelkich tajemnic.



„Evil Genius: The True Story of America’s Most Diabolical Bank Heist”

Napad na bank w Pensylwanii kończy się wybuchem bomby i śmiercią dostawcy pizzy, który mógł być tylko zakładnikiem zmuszonym do popełnienia przestępstwa.



„Bardzo dziki kraj”

Gdy lider kontrowersyjnej sekty tworzy utopijne miasto na pustyni w Oregonie, jego konflikt z sąsiadami szybko wymyka się spod kontroli.



„Cztery składniki”

Samin Nosrat, szefowa kuchni i autorka książek o gotowaniu podróżuje po świecie, opowiada o czterech głównych składnikach potraw i udziela porad kulinarnych.



„Buntownicy na krawędzi”

Ten dokument o kronika 50-letniej tradycji wspinania się na skały w dolinie Yosemite oraz o początkach i rozwoju buntowniczej subkultury.



„Lo/stało się. Zaduma nad światem w sieci”

Filmowiec Werner Herzog prezentuje historię internetu, począwszy od jego narodzin w roku 1969 i zastanawia się nad wpływem globalnej sieci na społeczeństwo.



„Paris is burning”

Ten nagrodzony na Festiwalu Filmowym Sundance dokument jest osobistym obrazem zażartej walki podczas konkursów z udziałem drag queens w Harlemie lat 80. XX wieku.



„Psy”

Od pogrążonej w wojnie Syrii po restaurację we Włoszech — wszędzie, gdzie są psy i ich właściciele, można też zobaczyć przyjaźń, której nic nie zniszczy.



„Shirkers”

W 1992 roku Sandi Tan nakręciła z przyjaciółkami fascynujący film na ulicach Singapuru. Później materiał został skradziony, co zmusiło ją do poszukiwania odpowiedzi.



„Dawn. Wspinaczka po rekord”

Dokument o szalonym wyzwaniu, którego podjęli się Tommy Caldwell i Kevin Jorgeson: wspiąć się metodą klasyczną na najtrudniejszą skałę w Parku Narodowym Yosemite.



„Cowspiracy. Tajemnica równowagi ekologicznej środowiska”

Dowiedz się, jak chów przemysłowy dziesiątkuje naturalne zasoby naszej planety i dlaczego organizacje ekologiczne ignorują ten gigantyczny problem.



„Pumping Iron”

Film jest historią przygotowań 28-letniego Arnolda Schwarzeneggera do zawodów kulturystycznych Mr. Olympia, w których triumfował wcześniej aż pięciokrotnie.



„Nasza planeta”

Przekonaj się, jak wspaniałe i wyjątkowe jest miejsce, które nazywany domem. Serial powstał przy wykorzystaniu najnowszej technologii. Zdjęcia kręcono w ponad 50 krajach, w całości w rozdzielczości Ultra High Definition. Od egzotycznych dżungli aż po głębiny mórz — zobacz, jak piękne jest nasze wspólne dziedzictwo. Czyta sir David Attenborough.



„Walka: Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego”

Artyści z Los Angeles odkrywają prace Stanisława Szukalskiego - zapomnianego polskiego rzeźbiarza i szalonego geniusza, którego życie było serią niezwykłych wydarzeń.



„Fyre: Najlepsza impreza, która nigdy się nie zdarzyła”

Festiwal Fyre był reklamowany jako luksusowe wydarzenie muzyczne na prywatnej wyspie, ale zbytnia pewność siebie organizatora doprowadziła do wielkiego fiaska.



„Przegrani”

Jak poradzić sobie z porażką w świecie, gdzie liczy się tylko zwycięstwo? Ten serial pokazuje sportowców, którzy potrafili zatriumfować mimo bolesnej przegranej.



„Hakowanie świata”

Chciał tylko uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, ale wyniki jego śledztwa mogą wpłynąć na przyszłość demokracji.



„Amerykańska fabryka”

Wskrzeszona amerykańska fabryka i rozwijająca się chińska firma. Czy takie połączenie ma szansę zadziałać?



„Podbić Kongres”

Zobacz, jak cztery zdeterminowane kobiety — w tym Alexandria Ocasio-Cortez — rzuciły wyzwanie bogatym politykom i stanęły w 2018 r. do wyścigu o miejsca w Kongresie USA.



„Plastikowy ocean”

Dokument opowiadający o zaśmiecaniu oceanów plastikowymi odpadami i jego wpływie na środowisko.



„W głowie Billa Gatesa”

Czy technologia może uratować planetę i jej miliardy mieszkańców? Bill Gates dokonał obliczeń i twierdzi, że to możliwe.