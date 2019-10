„The End of the F***ing World”. Jest data i plakat drugiego sezonu

Każdy, kto oglądał „The End of the F***ing World” pamięta, że zakończenie nie dawało nam jasnej odpowiedzi na pytanie o los głównych bohaterów. Każdy widz może też chyba się zgodzić, że za bohaterami miniserialu nie sposób nie zatęsknić. Wiadomość o kolejnym sezonie była więc miłym prezentem dla wszystkich fanów tej produkcji. Teraz jeszcze milszym prezentem jest bliska data premiery nowych odcinków. To już 4 listopada dowiemy się, jaki los spotkał Jamesa i Alyssę.

W pierwszym sezonie „The End of the F***ing World” poznaliśmy parę problematycznych nastolatków, świetnie zagranych przez Alexa Lawthera, Jessicę Barden. On lubił zabijać zwierzęta i fantazjował o morderstwie, ona miała być jego ofiarą. Coś jednak poszło nie tak i nietypowa para zawiązała sojusz. Serial przedstawiał ich ucieczkę od dotychczasowego życia i liczne perypetie, które spotkały ich na tej drodze. Było śmiesznie, było groźnie. Na szczęście dostaniemy tego więcej.