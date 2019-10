Victoria's Secret zatrudniła pierwszą w historii modelkę plus size. Poznajcie Ali Tate

Victoria's Secret wypuściła na rynek bieliznę przy współpracy z brytyjską firmą Bluebella. To właśnie ta marka odezwała się do Ali Tate-Cutler z prośbą o reprezentowanie projektu Bluebella – Victoria's Secret. Modelka reprezentowana przez agencję Milk and Muse Model Management powiedziała, iż ma nadzieję, że jej rola w kampanii utoruje drogę do zwiększenia liczby reprezentowanych przez firmy kobiecych sylwetek.

Ali Tate nosi rozmiar 14 (XL). Ogłaszając na Instagramie, że weźmie udział w nadchodzącym projekcie, napisała: „Chyba jestem pierwszą osobą o rozmiarze 14 w Victoria's Secret. Niezależnie od tego, jestem bardzo podekscytowana faktem, że mogę pracować z marką, którą uwielbiałam, gdy byłam nastolatką. Wielki krok we właściwym kierunku dla wszystkich ciał” .

W rozmowie z E! modelka przyznała, że „rozpoczęcie pracy z VS jest dla niej surrealistycznym przeżyciem” . – Nigdy nie spodziewałam się tego, że zobaczę moje zdjęcie na ścianie obok najlepszych supermodelek na świecie – podkreśliła.

Victoria's Secret w przeszłości spotkała się wielokrotnie z krytyką ze strony opinii publicznej i celebrytów za to, że nie obejmuje wszystkich rozmiarów. – Mamy dość oglądania tego samego typu sylwetki – mówiła Kate Upton w jednym z odcinków „Watch What Happens Live” . – Musisz myśleć teraz o wszystkich, każda kobieta powinna być reprezentowana. W przeciwnym wypadku to nie ma sensu – dodała. Wygląda na to, że teraz marka postanowiła naprawić swój błąd. Przypomnijmy, w sierpniu Victoria's Secret ogłosiła, że zatrudniła pierwszą transpłciową modelkę Valentinę Sampaio.

