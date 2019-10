44-letnia Natalie Imbruglia urodziła pierwsze dziecko. Skorzystała z nasienia dawcy

Natalie Imbruglia w latach 2003-2008 była żoną swojego wieloletniego przyjaciela Daniela Johnsa, wokalisty zespołu Silverchair. We wtorek wieczorem 8 października 44-latka poinformowała na swoim Instagramie, że na świat przyszedł jej pierwszy syn Max Valentine. Podzieliła się także zdjęciem przedstawiającym rączkę dziecka.

Pod postem pojawiło się wiele gratulacji dla artystki. "Witaj Max! Cieszę się, że jesteś tutaj bezpieczny i zdrowy. Gratulacje mamo!" – napisała piosenkarka Sophie Ellis-Bextor. "Gratulacje! Co za szczęście, że ma ciebie za mamę. Przesyłam wam dużo miłości" – dodała Pia Miranda.

Piosenkarka ogłosiła, że jest w ciąży w lipcu. Podała, że przeszła zapłodnienie in vitro, korzystając z banku nasienia. "Spodziewam się swojego pierwszego dziecka. Ci z was, którzy mnie znają, wiedzą, że chciałam tego od bardzo dawna" – napisała. "Jestem szczęściarą, że mogłam skorzystać z zapłodnienia in vitro i dawcy nasienia. Nie będę o tym więcej mówiła publicznie" – przekazała.

Natalie Imbruglia w Polsce znana jest przede wszystkim ze swojego hitów „Torn” i „Big Mistake”.

