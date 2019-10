Najmłodsza uczestniczka zrezygnowała z udziału w „Top Model”. Ma ważny powód

W ostatnim odcinku „Top Model” z programem pożegnały się dwie uczestniczki. Z show TVN odpadła Magdalena Karwacka. Z kolei Nikola Furman podjęła decyzję o rezygnacji z dalszego udziału w programie ze względów zdrowotnych. Była ona najmłodszą uczestniczką – ma zaledwie 16 lat. Kochani, mówiłam Wam o dwóch powodach mojej rezygnacji z programu. „Pierwsza to powody zdrowotne” – napisała Nikola Furman. Aspirując modelka zasłabła podczas panelu jurorskiego w ostatnim odcinku programu, co zaniepokoiło jego widzów.

Czym jest mięsak tkanki łącznej?

Drugi powód rezygnacji z udziału w Top Model to ciężko chora siostra. 3-letnia Amelka choruje na nowotwór złośliwy – mięsaka tkanki łącznej. Mięsak tkanki łącznej to nowotwór w pełni złośliwy, co oznacza, że ma on zdolność do tworzenia przerzutów odległych. Stanowi on około 1 proc. wszystkich nowotworów złośliwych występujących u osób dorosłych, natomiast u dzieci liczba ta sięga 10-15 proc. Zdecydowana większość mięsaków rozwija się bez znanych uwarunkowań dziedzicznych. Charakterystycznym objawem mięsaka jest guz, najczęściej zlokalizowany pod skórą lub w obrębie mięśni.

Nikola Furman zamieściła na swoim profilu na Instagramie link do zbiórki na leczenie dziewczynki, która jest podopieczną fundacji TipTop.„Amelka ciężko przeżywa każdy pobyt w szpitalu, pielęgniarka kojarzy jej się tylko i wyłącznie z kolejnymi zastrzykami. Obecnie przyjmuje chemię, która powoduje u niej wiele trudnych do zniesienia dla tak małego dziecka objawów: osłabienie, jadłowstręt, nudności i apatyczność.Nasza mama jest z nią każdego dnia w szpitalu, a ojczym musi godzić prace z opieką nad resztą naszego rodzeństwa. To wszystko powoduje spore problemy finansowe dla naszych rodziców. Koszty związane z leczeniem są ogromne” – czytamy w jej opisie.