„Pokot” – film na podstawie książki Olgi Tokarczuk. „Myślistwo jest metaforą władzy”

Film „Pokot” opowiada o Janinie Duszejko, starszej kobiecie, emerytowanej inżynierce i nauczycielce języka angielskiego. Główna bohaterka jest wegetarianką i zajmuje się astrologią. Po serii morderstw dokonywanych na kłusownikach Duszeko rozpoczyna prywatne śledztwo. Twierdzi, że za zbrodnie odpowiedzialne są zwierzęta, które mszczą się w ten sposób na swoich oprawcach.

– Chciałabym, żeby to myślistwo tu mocno zabrzmiało, ale to historia starszej kobiety, która toczy walkę z patriarchalnym światem. Myślistwo jest metaforą władzy, zawsze tak było. To jest klucz do rozumienia mechanizmów, z którymi i dziś mamy do czynienia – mówiła o swojej książce Olga Tokarczuk.

Teresa Chmura-Pełech

Pierwowzorem postaci głównej bohaterki była Teresa Chmura-Pełech, polska plastyk i urbanistka, która w 1994 roku kupiła dom w Borku, osadzie Ludwikowic Kłodzkich we Wzgórzach Włodzickich. W latach 1981-1985 była wykładowcą uniwersyteckim w mieście Tizi Wuzu w Algerii. Podróżowała też po Saharze. Od 1986 roku pracowała w Instytucie Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W tym czasie powstały plany miast Biała Podlaska oraz Brzeg Dolny. Chmura-Pełech zmarła w 2009 roku.

Obsada

W filmie "Pokot" w rolę Janiny Duszejko wcieliła się Agnieszka Mandat. W produkcji zagrali także: Wiktor Zborowski (Matoga), Jakub Gierszał (Dyzio), Patrycja Volny (Dobra Nowina), Miroslav Krobot (Boros), Borys Szyc (Wnętrzak), Tomasz Kot (prokurator Świerszczyński), Andrzej Grabowski (prezes), Andrzej Konopka (komendant), Zofia Wichłacz (matka Matogi), Katarzyna Herman (żona prezesa), Marcin Bosak (ksiądz Szelest), Sebastian Pawlak (listonosz), Piotr Żurawski (strażnik miejski), Katarzyna Skarżanka (dyrektorka szkoły), Artur Krajewski (drugi Wąsaty) i Aldona Struzik (sekretarka w komendzie).

Nagrody

Film "Pokot" otrzymał Nagrodę im. Alfreda Bauera za innowacyjność na 67. MFF w Berlinie. Katarzyna Lewińska podczas 30. ceremonii wręczenia Europejskich Nagród Filmowych w 2017 roku otrzymała nagrodę Najlepszego Europejskiego Kostiumologa. Holland i Adamik odebrały nagrodę za najlepszą reżyserię na 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podczas tej samej imprezy statuetkę zgarnął Januz Kaleja za najlepszą charakteryzację.

Gdzie oglądać „Pokot” ?

Film pokot oglądać można na platformie streamingowej Netflix.

Olga Tokarczuk

Olga Tokarczuk w 2008 roku otrzymała Nagrodę Literacką „Nike” za powieść „Bieguni” , w 2015 roku została laureatką tej samej nagrody za powieść „Księgi Jakubowe” . W 2018 roku uhonorowano ją The Man Booker International Prize za powieść „Bieguni” , a dziś otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za 2018 rok.

Czytaj także:

Olga Tokarczuk otrzymała literacką Nagrodę Nobla!