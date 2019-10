Najlepsze thrillery z 2019 roku. Lista ze zwiastunami

1. „John Wick 3”

Niedościgniony zabójca i miłośnik psów John Wick wpada w śmiertelnie poważne kłopoty. Likwidując jednego z członków wszechpotężnej Gildii Zabójców, Wick staje się celem najlepszych i najbardziej bezlitosnych fachowców w branży. Za jego głowę zostaje wyznaczona nagroda, której nikt nie jest w stanie się oprzeć. Nie ma takiego miejsca na Ziemi, gdzie mógłby się skryć. Nie ma takiego twardziela, który stanąłby po jego stronie. Jego tropem rusza nawet tajemnicza piękność (Halle Berry), której boją się nawet umarli. Czyżby era Johna Wicka dobiegła końca? Bądźmy poważni.



2. „Joker”

Film opowiada historię jednego z najpopularniejszych czarnych charakterów w historii komiksu i popkultury w ogóle. Dowiemy się, jak tytułowy antybohater schodził na drogę przestępstwa i staczał się w otchłań szaleństwa. Akcja toczy się w 1981 roku, gdy Arthur Fleck – nieudolny komik, zaczyna siać zbrodnię i chaos w Gotham City, stając się przerażającą legendą znaną jako Joker.



3. „Escape Room”

Horror przedstawiający losy kilku osób, które trafiają do nowo otwartego pokoju zagadek. Postanowiły tam pójść nie tylko ze względu na ciekawość. Zachęciła ich do tego również możliwość wielkiej wygranej. Jeżeli uda im się rozwiązać zagadkę mogą zyskać 10 tys. dolarów. Szybko jednak okazuje się, że nie będzie to łatwe, a stawką w grze staje się życie jej uczestników. W zwiastunie filmu pojawia się hasło „Ucieknij z pokoju albo zgiń”.



4. „Zabawa w pochowanego”

Grace, świeżo upieczona panna młoda (Samara Weaving), spotyka się z bogatą i ekscentryczną rodziną swojego nowego męża Alexa Le Domasa (Mark O'Brien). Podczas kolacji przedstawiany jest jej plan, który czeka ją w ten wieczór – wspólna gra. Pada na „chowanego”. Szybko okazuje się, że nie będzie to zabawa, a śmiertelna gra na śmierć i życie.



5. „Podły, okrutny, zły”

Niewinna twarz Teda Bundy'ego (Zac Efron) skrywała tajemnice brutalnych mordów, w które Liz Kloepfer (Lilly Collins) długo nie chciała uwierzyć. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ted szybko zdobył serce Liz, która samotnie wychowywała córkę. Przez parę lat tworzyli sielankową rodzinę. Ideał runął, gdy Ted został aresztowany pod zarzutem makabrycznych zbrodni. Przystojny, czarujący, charyzmatyczny, czy podły, okrutny, zły? Losy Bundy'ego śledzi cała Ameryka – to pierwszy proces w historii transmitowany przez telewizję. Zakochane kobiety przyjeżdżają na salę sądową. Bundy zyskuje medialną sławę oraz rzeszę wierzących w jego niewinność fanek. Liz musi zdecydować, czy pozostać u jego boku, czy chronić siebie i córkę?



6. „Scary Stories to Tell in the Dark”

To seria horrorów dla dzieci napisanych przez Alvina Schwartza i zilustrowanych przez Stephena Gammella. Składa się z trzech książek: „Scary Stories to Tell in the Dark” (1981), „More Scary Stories to Tell in the Dark” (1984) i „Scary Stories 3: More Tales to Chill Your Bones” (1991). W pierwszej części książki znajduje się kilkadziesiąt historii, jednak Del Toro i jego scenarzyści oraz reżyser André Øvredal wybrali najlepszych pięć lub sześć do zaprezentowania w filmie. Akcja rozgrywa się w 1968 roku w Ameryce, w czasie, gdy niepokój ogarniał naród. W małym miasteczku Mill Valley żyje rodzina Bellowsów. Młoda dziewczyna o imieniu Sarah, spisała opowieść o tym, jak była tam torturowana, a grupa nastolatków po latach znajduje książkę i odkrywa ten dom.



7. „Hotel Mumbai”

Terroryści atakują hotel Taj Mahal. Uwięzieni w środku goście i członkowie obsługi próbują przetrwać oblężenie.



8. „Pełzająca śmierć”

Kiedy gigantyczny huragan pustoszy Florydę, Haley (Kaya Scodelario) ignoruje nakazy ewakuacji, aby odnaleźć ojca (Barry Pepper), z którym nie ma kontaktu. Znajduje go poważnie rannego w ich rodzinnym domu. Wkrótce oboje zostaną uwięzieni przez powódź spowodowaną huraganem. Szybko okaże się jednak, że to nie wzbierająca gwałtownie woda jest czymś najgorszym, z czym przyjdzie im się zmierzyć…



9. „Dom strachów”

Kiedy w Halloween grupa znajomych wybiera się do rozrywkowego domu strachów, nikt z nich nie spodziewa się, że niewinna zabawa zmieni się w makabryczny koszmar.



10. „47 Meters Down: Uncaged”

Cztery młode kobiety nurkują z zatopionym antycznym mieście. Nie wiedzą jednak, że to teren łowiecki śmiertelnie groźnych rekinów.



11. „Krew na betonie”

Dwóch policjantów zostaje zawieszonych po tym, gdy wypływa brutalne nagranie z ich udziałem. Gliniarze postanawiają zemścić się, przenikając do kryminalnego półświatka.



12. „Topielisko. Klątwa La Llorony”

Pracownica socjalna bada sprawę samotnej matki, która twierdzi, że jej dzieci są prześladowane przez zjawę.



13. „Annabelle wraca do domu”

Demonologowie Ed i Lorraine Warren chcą za wszelką cenę uniemożliwić Annabelle dokonywanie kolejnych okrutnych czynów.



14. „Smętarz dla zwierzaków”

Przedstawia historię doktora Louisa Creeda, który razem ze swoją żoną oraz dwójką dzieci przeprowadza się z Chicago do małego miasteczka w stanie Maine. Tuż obok nowego domu przebiega autostrada często uczęszczana przez ciężarówki. Ich sąsiadem jest Jud Crandall. Pewnego dnia pokazuje nowej rodzinie cmentarz zwierząt, gdzie dzieci z miasta zakopują swoje zmarłe zwierzaki.



15. „Velvet Buzzsaw”

Budzący respekt krytyk, wyrachowana właścicielka galerii i jej asystentka przejmują obrazy niedawno zmarłego artysty. Ich przyszłość maluje się w ciemnych barwach.



16. „Depraved”

Pozbawiony złudzeń chirurg polowy cierpiący na zespół stresu pourazowego, składa mężczyznę z części ciał i sprawia, że ożywa.



17. „Villains”

Para przestępców-amatorów włamuje się do jednego z domów na przedmieściach. Tam okazuje się, że sadystyczni właściciele zrobią wszystko, aby nie dać im się wydostać z budynku.



18. „Running with the Devil”

Dyrektor generalny międzynarodowej konglomeratu, wysyła swoich dwóch najbardziej cenionych menadżerów za granicę w celu zbadania, dlaczego porywane są dostawy paczek z kokainą.



19. „The Nightingale”

1825 rok. Clare, młoda kobieta z Irlandii, rusza w pościg za brytyjskim oficerem brytyjskiego, aby dokonać aktu zemsty za straszliwy akt przemocy, jaki popełnił przeciwko jej rodzinie.



20. „Ad Astra”

Brad Pitt wciela się w astronautę Roya McBride, który przemierza Układ Słoneczny w poszukiwaniu swojego ojca (Tommy Lee Jones), który zniknął dwie dekady po tym, jak opuścił Ziemię w poszukiwaniu zaawansowanego życia pozaziemskiego na Neptunie. W czasie swej podróży Pitt odkryje sekrety, które postawią pod znakiem zapytania sens ludzkiej egzystencji i nasze miejsce we wszechświecie. Drugoplanowe role w filmie grają także Liv Tyler, Donald Sutherland i nominowana do Oscara za rolę Mildred w filmie „Loving” Ruth Negga.