Ewa Chodakowska odchodzi z programu TVP. „To nie jest jednak mój kierunek i mój priorytet”

Program emitowany przez TVP jest oparty na holenderskim formacie. Uczestnikami są pary złożone z celebrytów oraz ich bliskich. Zadaniem biorących udział w show jest odtworzenie tańców z popularnych teledysków muzycznych. Ich występy w pierwszej edycji show oceniało jury w składzie Ewa Chodakowska, Robert Kupisz oraz Ida Nowakowska. Program prowadzili Barbara Kurdej-Szatan i Tomasz Kammel.

Jak się okazuje, w drugiej edycji „Dance, dance, dance” nie zobaczymy nie tylko Barbary Kurdej-Szatan, ale również Ewy Chodakowskiej. W rozmowie z portalem Plejada trenerka przyznała, że „w tym sezonie nie będzie jej na ekranie, ponieważ ma bardzo dużo rozjazdów, bardzo dużo swoich projektów i musi jednak potraktować je priorytetowo”. – To była świetna przygoda. Cieszę się, że mogłam być częścią tworzenia tego programu. Nie ukrywam, że kosztowało mnie to mnóstwo emocji, bo się angażowałam. Jest trochę płacz. Produkcja musi to zrozumieć, że to nie jest jednak mój kierunek i mój priorytet – wyjaśniła Ewa Chodakowska. Trenerka podkreśliła, że „to miała być jednorazowa przygoda, a nie zakorzenienie się na dobre w projekcie, który jest bardzo absorbujący”.

