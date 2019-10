20 najlepszych filmów na podstawie książek Stephena Kinga

1. „Skazani na Shawshank” (1994)

Historia bankiera, który został niesłusznie skazany na dożywocie. W rolach głównych zobaczyliśmy m.in. Tima Robbinsa i Morgana Freemana, a produkcja doczekała się aż siedmiu nominacji do Oscara oraz dwóch do Złotych Globów. Film wprawdzie ostatecznie nie otrzymał żadnej z prestiżowych statuetek, ale wciąż jest doceniany przez widzów.



2. „Stań przy mnie” (1986)

Czterech nastolatków wyrusza w podróż do miejsca, gdzie rzekomo znajdują się zwłoki ich rówieśnika.



3. „Zielona mila” (1999)

Emerytowany strażnik więzienny opowiada swojej przyjaciółce o mężczyźnie, którego skazano na śmierć za zabójstwo 9-letnich dziewczynek.



4. „Misery” (1990)

Autor popularnej serii ulega wypadkowi, a pomocy udziela mu była pielęgniarka, która okazuje się być jego fanką.



5. „Carrie” (1976)

Prześladowana przez rówieśników Carrie odkrywa w sobie paranormalne zdolności.



6. „Lśnienie” (1980)

Jack Torrance przeprowadza się wraz z rodziną do górskiego hotelu. Złowroga atmosfera tego miejsca popycha go w obłęd.



7. „To” (1990)

W Derry dochodzi do serii porwań i zabójstw dzieci. Grupa przyjaciół odkrywa co za tym stoi.



8. „Smętarz dla zwierzaków” (1989)

Louis odkrywa, że miejsce pochówku ma szczególne właściwości. Gdy w wypadku ginie jego synek, postanawia je wykorzystać.



9. „Bastion” (1994)

Z tajnego wojskowego laboratorium wydostaje się wirus choroby, który zabija niemal całą ludność.



10. „Martwa strefa” (1983)

Johnny obudził się z kilkuletniej śpiączki i odkrył, że może przewidywać przyszłość.



11. „Miasteczko Salem” (1979 )

W miasteczku Salem w Stanach Zjednoczonych zaczynają się dziać dziwne rzeczy - znikają ludzie, a inni umierają w niewyjaśnionych okolicznościach.



12. „Christine” (1983)

Film o miłości nastolatka do drapieżnego samochodu, które zabija każdego, kto mógłby stanąć pomiędzy nimi.



13. „To” (2017)

Dzieci z małego miasteczka terroryzuje tajemnicza istota, która przybiera postać klauna.



14. „Cujo” (1983)

Kiedy spokojny i przyjazny pies bernardyn zostaje ukąszony przez nietoperza, staje się bezlitosną bestią.



15. „Mgła” (2007)

W gęstej mgle na ludzi zaczynają polować tajemnicze istoty.



16. „Dolores Claiborne” (1995)

Dolores oskarżona jest o zamordowanie starszej kobiety. Aby sprawdzić słuszność zarzutów, odwiedza ją córka, która dowiaduje się prawdy.



17. „Dzieci kukurydzy” (1984)

Peter Horton i Linda Hamilton w horrorze o Burtcie i Vicky, którzy docierają do ponurego miasteczka, gdzie odkrywają, że żyją tam wyłącznie dzieci, które wymordowały dorosłych.



18. „Koszmarne opowieści” (1982)

Leslie Nielsen, Hal Holbrook, Ted Danson w serii pięciu komiksowych opowieści przeniesionych na ekran.



19. „Podpalaczka” (1984)

Charline McGee (w tej roli młoda Drew Barrymore) posiada wiele wyjątkowych cech, wśród których jedną z najważniejszych jest pirokineza - umiejętność tworzenia ognia tylko za pomocą umysłu.



20. „1408” (2007)

W głównych rolach John Cusack i Samuel L. Jackson. Mike Enslin, autor książek o zjawiskach paranormalnych, stara się podważyć mit dotyczący pokoju numer 1408.

