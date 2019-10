A co, gdyby Batman był kobietą? Nowy serial HBO wzbudza kontrowersje jeszcze przed premierą

Trzy lata po tajemniczym zniknięciu Batmana w Gotham szerzy się bezprawie. Departament Policji został opanowany przez gangi, a Jacob Kane (Dougray Scott) i jego Crows Private Security ze wszystkich sił starają się strzec miasta. Wiele lat wcześniej jego pierwsza żona oraz jedna z jego córek zginęły w strzelaninie. Zdesperowany mężczyzna zdecydował się wysłać swoją jedyną ocalałą córkę Kate (Ruby Rose) poza Gotham, aby chronić ją przed niebezpieczeństwem. Dziewczyna została wyrzucona ze szkoły wojskowej i po latach surowego treningu powraca do domu. W tym czasie groźny gang postanawia dokonać ataku na jej ojca, porywając jego najlepszą pracownicę Sophie Moore (Meagan Tandy). Aby pomóc swojej rodzinie i miastu, Kate staje się Batwoman. Wspierają ją przyrodnia siostra Mary (Nicole Kang) i sprytny Luke Fox (Camrus Johnson) - syn technologicznego guru z Wayne Enterprises Luciusa Foxa.

W rolach głównych w serialu „Batwoman” występują: Ruby Rose „(xXx: Reaktywacja”, serial „Orange Is the New Black”), Rachel Skarsten (seriale „Oszuści”, „Zagubiona tożsamość”), Meagan Tandy (seriale „Teen Wolf: Nastoletni Wilkoła”k, „UnReal: Telewizja kłamie”), Nicole Kang (seriale „Ty”, „Orange Is the New Black”), Camrus Johnson („Słońce też jest gwiazdą”), Elizabeth Anweis (seriale „9-1-1”, „The Affair”) oraz Dougray Scott („Mission: Impossible”). Rolę producentów wykonawczych serialu pełnią Greg Berlanti („Arrow”, „Flash”, „Supergirl”), Caroline Dries („Pamiętniki wampirów”, „Tajemnice Smallville”), Geoff Johns („Titans”, „Wonder Woman”) oraz Sarah Schechter („Blindspot: Mapa zbrodni”, „Riverdale”). Serial wyprodukowany został przez Berlanti Productions we współpracy z Warner Bros. Television.

Premiera serialu „Batwoman” odbędzie się w HBO GO już 15 października. Tego dnia, po godz. 9.00, do serwisu dodane zostaną pierwsze dwa odcinki produkcji. Premiera kolejnych odcinków zaplanowana została w cotygodniowych odstępach, co wtorek. W amerykańskiej sieci jeszcze przed premierą rozgorzał spór o to, czy powierzanie roli Batmana kobiecie to na pewno dobry pomysł. Podobnie jednak jak w przypadku zamieszania o "Kapitan Marvel", powinno to raczej zwiększyć zainteresowanie produkcją, niż jej zaszkodzić.