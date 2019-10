Kontuzje i spadające spodnie w  „Tańcu z Gwiazdami”. Która para pożegnała się z programem?

W ostatnim odcinku „Tańca z Gwiazdami” uczestnicy tańczyli do popularnych hitów m.in. „Ona tańczy dla mnie”, „Weź nie pytaj”, „Takie tango”, „Prawy do lewego” czy „Ruda tańczy jak szalona”. W jury wyjątkowo nie pojawił się Michał Malitowski. Zanim zaczęła się rywalizacja, pary wzięły udział w spontanicznym maratonie tanecznym. Jurorzy mieli za zadanie ocenić poczucie rytmu oraz kreatywność uczestników. Jako pierwsi odpadli Monika Miller i Jan Kliment. Najdłużej na parkiecie pozostali Sandra Kubicka i Adam Adamonis.

W ramach normalnej rywalizacji jako pierwsi zaprezentowali się Magda Bereda i Kamil Kuroczko, którzy zatańczyli walca wiedeńskiego. – Sztuką jest wejść w buty tancerza i ich nie zgubić. Widać, że rzadko bywasz na imprezach, bo ciut, ale ciut plątały się nóżki – ocenił nowy juror Kris Adamski. Para otrzymała 17 punktów.

„Dzisiaj stopy po prostu drewno”

Następni na parkiecie pojawili się Akop Szostak i Sara Janicka, którzy zaprezentowali foxtrota. Sportowiec przyznał, że zmagał się z przepukliną, co postawiło pod znakiem zapytania jego udział w programie. – Akop, ty dodajesz do swoich zdjęć hasztag #drewno? Dorzucę ci kolejny: #drewnianestopy. Dzisiaj stopy po prostu drewno. Nie wiem, jak to robisz, ale tak było. Nie pracowałeś, idź się napij! – oceniła Iwona Pavlovic. – Ty kokiet jesteś! Gdzie te kule, gdzie ten wózek, gdzie ten balkonik? Przyszedł i wywija! Zupełnie dobrze! Nie było źle – dodał Andrzej Grabowski. Jury oceniło występ na 18 punktów.

„W ubiegłym tygodniu byłaś lżejsza”

20 punktów od jury otrzymali Ola Kot i Tomasz Barański, którzy zatańczyli rumbę. – To była rumba na Placu Czerwonym. Myślę, że nawet zabalsamowany Lenin zaczął się topić tam. Tomek ci bardzo pomagał, był aktywny i kontrolował sytuację – stwierdził Kris Adamski. W dalszej części programu widzowie mogli oglądać Monikę Miller i Jana Klimenta, którzy zmierzyli się jive'm. – Było dużo skakania, pojawił się moment akrobacji. W ubiegłym tygodniu, jak siedziałem na widowni, bardziej mi się podobałaś, byłaś lżejsza – ocenił Kris Adamski. Jury przyznało parze 21 punktów.

Kolejna para, która zaprezentowała się na parkiecie to Sandra Kubicka i Adam Adamonis, który zaliczył sporą wpadkę – podczas występu tancerzowi spadły spodnie. – Tobie dzisiaj spadły spodnie w trakcie tańca, ale ciesz się, bo za to punkty w górę pójdą. Ty tak fajnie tu wszystko wyważyłaś, naprawdę bardzo ładnie – powiedziała Iwona Pavlovic. Taniec do tego stopnia spodobał się jurorom, że ocenili go na 28 punktów.

„Maksymalna ilość punktów”

Maksymalną liczbę punktów – 30 – otrzymali za walca Barbara Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke. – Ja się nie upijam, ja się upajam waszym tańcem. Dobra jakość tańca, dobra choreografia – stwierdziła Iwona Pavlovic. – Ty masz w sobie coś z szatana, wiesz? Czego się nie dotkniesz, to ci wychodzi – dodał Kris Adamski.

Na 30 punktów został także oceniony quickstep w wykonaniu Damiana Kordasa i Janji Lesar. Uczestnik pod koniec tańca miał problemy z nogą – utykał i musiał usiąść.

„Taniec z Gwiazdami” – kto odpadł?

Decyzją jurorów i widzów z programem pożegnali się Akop Szostak i Sara Janicka.

