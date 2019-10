Filmowa „Wonder Woman” zagra Irenę Sendlerową. Gal Gadot zajmie się też produkcją

Gal Gadot dała się poznać szerokiej publiczności dzięki roli Gisele Harabo w filmie „Szybcy i wściekli”. Izraelska aktorka największy rozgłos zyskała jednak po wcieleniu się w tytułową „Wonder Woman”. 34-latka jest żoną Jarona Warsano i to właśnie z nim wyprodukuje film o Irenie Sendlerowej. Jak podaje serwis Deadline, produkcja powstanie w studio Warner Bros i będzie utrzymana w klimacie thrillera historycznego.

Twórcy dbają o stopniowanie napięcia wokół produkcji. Wiadomo jedynie, że w roli polskiej działaczki i Sprawiedliwej wśród Narodów Świata zobaczymy wspomnianą Gadot, a za scenariusz produkcji odpowiada Justine Juel Gillmer.

Kim była Irena Sendlerowa?

Irena Sendler, z domu Krzyżanowska, urodziła się 15 lutego 1910 roku w Otwocku. Jej ojciec był z zawodu lekarzem. W czasie wojny Sendler zaangażowała się w pomoc mieszkańcom warszawskiego getta. Władze niemieckie nie zgodziły się, by opieka społeczna docierała do mieszkających tam Żydów, zezwalano jednak na udzielanie im pomocy medycznej. Sendler przebierała się więc za pielęgniarkę i razem ze współpracownikami nosiła do getta jedzenie, leki i pieniądze.

Później zajmowała się m.in. organizacją ucieczek z getta. Kiedy w drugiej połowie 1942 roku rozpoczęła się likwidacja Getta Warszawskiego, Sendler zainicjowała szeroko zakrojoną akcję ratowania około 2,5 tys. dzieci. Wyprowadzane z getta, były umieszczane w polskich rodzinach, sierocińcach i klasztorach w Warszawie, Turkowicach i Chotomowie. Przygotowywano im fałszywe dokumenty i wspomagano materialnie. Prawdziwe dane dzieci Sendler ukrywała w słoikach zakopanych w ogrodzie. Przetrwały one wojnę i umożliwiły uratowanym odkrycie prawdziwej tożsamości.

Pod koniec 1943 roku Irenę Sendler aresztowało gestapo. Została skazana na śmierć, ale dzięki wysokiemu okupowi wpłaconemu przez "Żegotę" została rozstrzelana tylko "na papierze". Do końca wojny ukrywała się pod fałszywym nazwiskiem. Podczas Powstania Warszawskiego pracowała jako pielęgniarka PCK.

W 1965 otrzymała tytuł Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata. W 2003 roku Irenę Sendler odznaczono Orderem Orła Białego. W roku 2006 prezydent Lech Kaczyński wystąpił z inicjatywą przyznania jej Pokojowej Nagrody Nobla. W 2007 roku Senat RP jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie uhonorowania działalności Ireny Sendler i Rady Pomocy Żydom "Żegota" w tajnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej. Także w roku 2007 Sendlerowa otrzymała tytuł Honorowej Obywatelki Miasta Stołecznego Warszawy.