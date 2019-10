Monika Krzywkowska opowiedziała o walce z czerniakiem. „Skończyło się szczęśliwie”

Lekarze wykryli u aktorki czerniaka w 2011 roku. Jak poinformowała Krzywkowska, zauważyła znamię, które „podpada pod ten niedobry opis” . – Okazało się, że to niestety jest złośliwe. Skończyło się szczęśliwie dla mnie – to było tak wcześnie odkryte, że nie zdążyłam doświadczyć tych najgorszych stron wali z rakiem. Ten czerniak jest tak okropny, można przez to przejść, ale można go też nie przeżyć – mówiła.

Aktorka przyznała, że szybko otrzymała pomoc. – Kiedy dowiedziałam się o tym, że jestem chora i co to jest, to poza tym lękiem, który się pojawił, dosyć szybko dostałam pomoc. Wielkie szczęście i wielka wdzięczność – podkreśliła. – Natomiast nawet jak już ją dostałam, to wciąż nie byłam pewna, co dalej ze mną. Pamiętam, że wyglądałam przez okno w szpitalu na ludzi na przystanku, którzy gdzieś jadą albo wracają z siatkami z zakupami i wydawało mi się to największym szczęściem, że mogą sobie na tym przystanku stać i że robią sobie zakupy – wyjaśniła.

Serial „39 i pół tygodnia”

Wieczny wesołek – Darek Jankowski – staje przed szokującym życiowym wyzwaniem. Diagnoza, która zwaliłaby z nóg każdego, nie daje mu wyboru. Darkowi zostało 39 i pół tygodnia życia. Tylko tyle na wszystkie plany, marzenia, rodzinę i miłość.

W roli głównej Darka Jankowskiego zobaczymy Tomasza Karolaka, a u jego boku Darię Widawską, chwilowo poważnego syna Alana Andersza, jego zbuntowaną żonę Magdalenę Lamparską oraz utalentowaną córkę Darka graną przez Marinę Łuczenko-Szczęsną. Ponownie zobaczymy również Wojciecha Mecwaldowskiego, Antoniego Królikowskiego, Cezarego Kosińskiego, Krzysztofa Stelmaszyka i Dorotę Deląg.

Pojawią się także nowe postaci, mocno ingerujące w życie bohaterów – grane przez Monikę Krzywkowską, Sandrę Drzymalską, Łukasza Konopkę oraz debiutującą w serialu Maję Seklecką w roli młodszej córki Darka. W oryginalnych rolach pojawiają się także Bartek Kasprzykowski, Piotr Rogucki i Michał Koterski.

