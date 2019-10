Dystrybucję wstrzymano po tragedii w Koszalinie. Teraz film „Escape Room” można obejrzeć w sieci

Do wspomnianej tragedii doszło 4 stycznia około godziny 17 w jednym z koszalińskich escape roomów. W wyniku pożaru zginęło pięć nastolatek, które przebywały w tym czasie w pomieszczeniu w związku z imprezą urodzinową jednej z nich. Po tym wydarzeniu na terenie całego kraju ruszyły kontrole, które wykazały szereg nieprawidłowości w obiektach tego typu. Dokładnie tydzień później, bo 11 stycznia, miała nastąpić polska premiera filmu „Escape Room”. Przedstawiciele United International Pictures podjęli jednak decyzję o wstrzymaniu dystrybucji produkcji, która jednoznacznie kojarzyła się z tragedią w Koszalinie.

Po ponad dziewięciu miesiącach film w końcu można obejrzeć w sieci. Wcześniej, bo od maja produkcja była dostępna na nośnikach DVD oraz Blu-ray, a teraz dostęp do „Escape Room” zyskali abonenci HBO GO. Premiera na platformie nastąpiła 13 października.

O czym jest film?

Szóstka nieznajomych dostaje intrygujące zaproszenie do wzięcia udziału w grze, w której można wygrać milion dolarów. Każde z nich początkowo myśli, że to zwykły pokój zagadek i ma nadzieję wziąć udział w pasjonującej zabawie. Szybko jednak uświadamiają sobie, że są pionkami w sadystycznej grze na śmierć i życie. Razem przechodzą od jednego przerażającego zadania do następnego. W końcu odkrywają, że ujawnienie swoich najmroczniejszych tajemnic może być kluczem do przetrwania.

Reżyserem nominowanej do nagrody Saturna produkcji jest Adam Robitel („Opętana”). Odtwórcami głównych ról są Taylor Russell („Zagubieni w kosmosie”), Logan Miller („Zanim odejdę”), Deborah Ann Woll („Czysta krew”), Tyler Labine („Geneza planety małp”) oraz Jay Ellis („Niepewne”).

