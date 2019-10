Filmik z udziałem Żebrowskich stał się hitem sieci. Aktor zatańczył nago

Michał Żebrowski zamieścił na swoich profilach na Facebooku i Instagramie odważne nagranie. W klipie pojawiła się także jego żona Aleksandra. Choć filmik trwa zaledwie kilka sekund, fankom aktora znacząco podniósł ciśnienie. Powód? Aktor tańczy w nim zupełnie nago.

Choć część internautów patrząc na komentarz Michała Żebrowskiego do posta („No i dupa” - napisał aktor.) doszukiwała się nawiązań do wyników wyborów parlamentarnych, które odbyły się w niedzielę 13 października, tak naprawdę klip powstał przy okazji sesji dla magazynu „L'Officiel”, w której wzięli udział aktor i jego żona. Filmik szybko stał się hitem Instagrama - obejrzano go ponad 71 tysięcy razy, internauci zamieścili ponad 550 komentarzy. Klip, w którym pokazano kulisy sesji zdjęciowej Żebrowskich wyreżyserował Tomek Albin.

„L'Officiel” to najstarszy w Europie luksusowy magazyn o modzie. Został założony w 1921 roku.