Poznaliśmy nową Catwoman. W „The Batman” u boku Pattinsona zagra Zoe Kravitz

Informację o dołączeniu Zoë Kravitz do obsady nowego Batmana podały m.in. Deadline czy IGN. Aktorka znana z takich tytułów, jak „Troje na gigancie”, „Wielkie kłamstewka”, „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” – a prywatnie córka piosenkarza Lenny'ego Kravitza – wcieli się w Selinę Kyle, czyli uwodzicielską Kobietę-Kot.

„The Batman” to próba odświeżenia marki głównego herosa DC i nadania jej nieco głębszego charakteru. W filmie reżyserowanym przez Matta Reevesa mamy zobaczyć Bruce'a Wayne'a nie tylko w roli miliardera i mściciela, ale też „detektywa”. Człowiekiem-nietoperzem będzie znany z sagi „Zmierzch” Robert Pattinson. Premiera filmu została zaplanowana na 25 czerwca 2021 roku.

Pattinson najmłodszym Batmanem w historii

Filmowcy z Warner Bros. i osoby decydujące z DC Comics zamierzają tchnąć w serię filmów o Batmanie nowe życie. Stąd m.in. decyzja o tym, by nowy film o superbohaterze z Gotham nakręcić pod tytułem „The Batman”. Do tego „resetu” pasuje też młody, charakterystyczny aktor. Padło na Roberta Pattinsona, znanego na całym świecie z roli wampira Edwarda Cullena w filmach z sagi „Zmierzch”.

Kojarzenie Pattinsona jedynie z serią dla nastolatków to jednak spory błąd. Od tamtego czasu aktor zdążył już zagrać w wielu innych filmach. Fani mogli oglądać go w produkcjach tak różnych jak „How to be”, „Twój na zawsze”, „Woda dla słoni”, „Cosmopolis”, „Rover”, „Life” czy „Good Time”. A dorobek tego zaledwie 32-letniego aktora nie kończy się bynajmniej na wymienionych tytułach. Być może to właśnie dlatego dostąpił możliwości zostania najmłodszym filmowym Batmanem w historii.

