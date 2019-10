Bella Thorne wyróżniona przez Pornhub. Za film porno z Abellą Danger w roli głównej

Wiceprezes Pornhub Corey Price wręczając 22-letniej gwieździe nagrodę podczas drugiej dorocznej uroczystości serwisu. Opisał jej film jako „modernistyczną, jednoznacznie seksualną” opowieść o dwojgu kochanków, inspirowaną losami Romea i Julii. Aktorka wyreżyserowała film pornograficzny w ramach Pornhub's Visionaries Director's Series. Seria ta obejmuje „debiutanckie filmy nieznanych w branży reżyserów, mające na celu dywersyfikacje produkcji porno i pomoc w tworzeniu bardziej zróżnicowanych treści”.

W opisie filmu „Her & Him” przeczytać można, że jest to historia „zuchwałego, dwudziestokilkuletniego faceta, który natrafia w telefonie swojej dziewczyny na szokującą wiadomość, co przerywa ich poranną rutynę i zmienia scenę w niekontrolowane spotkanie seksualne”. W wideo zza kulis produkcji, Bella Thorne mówi, że zamierzała początkowo stworzyć horror o tematyce bożonarodzeniowej, jednak zamiast tego postawiła na „piękny, eteryczny film”. – Jestem bardzo szczęśliwa, żę Pornhub chciał to stworzyć i wyprodukować z moim udziałem – podkreśliła. – Ludzie boją się nakręcić taki film, bo chodzi o dominację i uległość – dodała.

W filmie występują aktorzy znani z produkcji dla dorosłych – Abella Danger oraz Small Hands.

Gwiazda filmów dla dorosłych Abella Danger. Zagrała w filmie Belli Thorne

