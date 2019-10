Ponad 7 mln obserwujących w niecały dzień. Jennifer Aniston spowodowała awarię Instagrama

Jennifer Aniston założyła we wtorek 15 października konto na Instagramie, co wywołało takie zamieszanie i zainteresowanie, że doszło do awarii platformy. Aktorka znana z roli Rachel Green w produkcji „Przyjaciele” dodała także zdjęcie wszystkich głównych bohaterów serialu. Ono także przyciągnęło masę lajków.

W ciągu godziny na instagramowym koncie Jennifer Aniston opcję „obserwuj” zaznaczyło ponad 116 tysięcy osób. Pierwsze dodane zdjęcie, na którym znaleźli się Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry i oczywiście Jennifer Aniston, zebrało setki tysięcy polubień, zanim doszło do awarii konta aktorki. To pierwsze wspólne zdjęcie całej paczki, jakie pojawiło się na Instagramie. Wcześniej zarówno Lisa Cudrow jak i Courtney Cox zamieszczały zdjęcia z częścią obsady, nigdy jednak nie pojawiła się na nich cała szóstka w komplecie. Od wczoraj na Instagramie aktorki zgromadziło się 7,3 mln obserwujących, a liczba ta wciąż rośnie. Zdjęcie wszystkich „przyjaciół” ma już prawie 9 mln serduszek. Galeria:

Najlepsze stylizacje Rachel Green z serialu „Przyjaciele” 50-letnia aktorka miała 25 lat, gdy wcieliła się w postać Rachel Green w popularnym serialu telewizyjnym „Przyjaciele” . Opowiada on o grupie przyjaciół mieszkających na Manhattanie, w Nowym Jorku, wyświetlany w latach 1994-2004. Serial pokazywany był w ponad 100 krajach, a pierwszy odcinek wyemitowano 22 września 1994 roku. Ostatni odcinek w Stanach Zjednoczonych obejrzało 51,1 mln widzów. Podczas dziesięciu lat produkcji otrzymał 7 nagród Emmy, w tym dla najlepszego serialu komediowego, a także Złoty Glob, dwie nagrody Stowarzyszenia Aktorów Filmowych oraz 56 innych nagród i 152 nominacje. QUIZ:

