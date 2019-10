Netflix i Kawulski z KSW pracują nad adaptacją „365 dni” Lipińskiej

– Pracuję nad filmową adaptacją powieści sensacyjno-erotycznej Blanki Lipińskiej pod tytułem „365 dni”, której koproducentem został Netflix – przekazał Maciej Kawulski w wywiadzie dla „Pulsu Biznesu”. Tym jednym zdaniem, rzuconym pod koniec rozmowy, ujawnił informację o włączeniu się giganta streamingowego do prac przy głośnym polskim tytule. Proza Lipińskiej przez czytelników szybko nazwana została „polskim Greyem”, choć wydawca woli nazywać ją połączeniem dzieł E.L. James i „Ojca chrzestnego” Mario Puzo.

Współzałożyciel KSW (Konfrontacja Sztuk Walki) informację o nowym projekcie podał przy okazji opowiadania o innym swoim filmie – „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”. W tej produkcji zagrają Marcin Kowalczyk, Tomasz Włosak, Natalia Schroeder i Natalia Siwiec. ma to być historia warszawskiego gangstera z lat 90. Wcześniej pracował już przy „Underdogu”, który do kin ściągnął prawie milion osób. Podkreślał, że jego kino ma być dostępne dla szerokiego grona widzów, ale nie będzie to nic w stylu Patryka Vegi, czy Olafa Lubaszenki.

Czytaj także:

Kidman, Theron, Robbie i molestowanie w Fox News. Trailer „Bombshell” już w sieci