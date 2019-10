Piosenka skazanego pedofila w filmie „Joker”. Wytwórnie wydały oświadczenie

Piosenka „Rock and Roll Part 2” z 1972 roku pojawia się w kluczowej scenie, w której Joaquin Phoenix grający tytułowego Jokera tańczy na schodach Gotham. Prawa do piosenki posiadają dwie wytwórnie: Universal Music Publishing Group i Snapper Music. Jak informuje „The Guardian” przekazały one, że nie zamierzają wypłacać skazanemu artyście tantiem za piosenkę. „Jako że prawa do pieniędzy z piosenek Gary'ego Glittera posiadają UMPG i inne podmioty, nie będą one wypłacać muzykowi tantiem i żadnych innych świadczeń” – podano w oświadczeniu.

Gary Glitter to brytyjski wokalista glam rockowy, który zdobył popularność na początku lat 70. W listopadzie 1997 oddał do naprawy komputer, w którym pracownik serwisu znalazł prawie 4 tysiące zdjęć z pornografią dziecięcą i powiadomił o tym policję. Piosenkarza aresztowano w 1999 roku i skazano na 4 miesiące więzienia. Gdy wyszedł na wolność wyjechał na Kubę, a potem do Kambodży, skąd został wydalony w 2002 roku za namawianie dzieci do stosunków seksualnych. W 2006 roku sąd w Wietnamie skazał go na 3 lata więzienia za pedofilię. Zwolniono go po dwóch i pół roku. W 2008 roku wrócił do kraju. W 2012 roku został ponownie aresztowany po ujawnieniu skandalu pedofilskiego z Jimmym Savile'em. W latach 1977-1980 miał dopuścić się m.in. napaści seksualnej, kontraktów seksualnych z małoletnimi i podawania im narkotyków. W 2015 roku skazany został na 16 lat więzienia.

