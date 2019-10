Ryan Reynold przez przypadek zdradził płeć swojego trzeciego dziecka? Zamieścił zdjęcie

42-letni aktor zamieścił na Twitterze post, w którym napisał, że kocha Kolumbię Brytyjską i namawiał do udziału w wyborach. Zdaje się, że przy okazji zdradził płeć swojego trzeciego dziecka. „Chcę, aby moje córki doświadczyły tego stworzonego przez naturę placu zabaw, w którym ja miałem szansę dorastać. Kandydat, na którego zagłosujesz 21 października, będzie kształtował naszą politykę klimatyczną. Jestem dumny z postępu dokonanego w ciągu ostatnich 4 lat” – napisał.

Wszystko wskazuje zatem na to, że trzecim dzieckiem pary jest też dziewczynka. Blake Lively po raz pierwszy powiadomiła świat o swojej ciąży, gdy pojawiła się na premierze filmu „Detektyw Pikachu” w maju 2019 roku. W 2012 roku aktorka mówiła w rozmowie z magazynem „Allure” , że kocha dzieci i „jeżeli byłoby to możliwe chciałaby ich mieć około 30” . W 2017 roku w rozmowie z „People” Lively mówiła z kolei o radach, które słyszy jako rodzic. – Cały czas zastanawiam się, co robię. Myślę, czy może powinnam być bardziej surowa, albo emocjonalna? Jeżeli jest ktokolwiek, kto wie, jak być dobrym rodzicem, to chyba dziadkowie. Ale my, jako rodzice, to wszystko na razie rozgryzamy – podkreśliła.

