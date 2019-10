Stella McCartney zaprojektowała futro z włókien roślinnych. Co o nim myślicie?

Stella McCartney jest bardzo podekscytowana wynalazkiem, który wprowadziła do swoich kolekcji. Według projektantki jest to kolejny duży krok ku modzie przyszłości wolnej od produktów pochodzenia zwierzęcego. – Stella McCartney przewodzi branży, która obecnie w coraz większym stopniu odchodzi od stosowania futer naturalnych, a dzięki tej współpracy jej wartości związane z dobrostanem zwierząt oraz ze zrównoważonym rozwojem mogą iść ze sobą w parze. Spodziewamy się, że sztuczne futro KOBA przyczyni się do wzrostu akceptacji i wykorzystywania bioproduktów w przemyśle tekstylnym i branży odzieżowej – przekazała Renee Henze, dyrektor marketingu globalnego DuPont Biomaterials.

W związku z rosnącą świadomością problemów etycznych i ekologicznych związanych z pozyskiwaniem futer naturalnych, coraz więcej marek odzieżowych i projektantów odchodzi od wykorzystywania tego surowca w swoich kolekcjach. – Decyzje firm odzieżowych są bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na życie i cierpienie milionów zwierząt na całym świecie. Dlatego właśnie deklaracje takich marek jak Prada, Versace czy Burberry o wycofaniu z ich kolekcji futer naturalnych, są tak istotne. Przyczyniają się do rozwoju etycznej i ekologicznej mody – komentuje Aleksandra Bujalska ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. – Obecnie w międzynarodowym programie Fur Free Retailer znajduje się ponad 1000 marek i projektantów i liczba ta nieustannie wzrasta – dodaje.

Wśród marek, które zrezygnowały z futer znajdują się m.in. Chanel, Gucci, Versace, Prada, Burberry, Armani, Hugo Boss czy Michael Kors.

