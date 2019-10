Ross i Rachel mieli przerwę czy nie? Po 25 latach doczekaliśmy się odpowiedzi

Jennifer Aniston we wtorek 15 października założyła konto na Instagramie, co wywołało takie zamieszanie i zainteresowanie, że doszło do awarii platformy. Uwagę przyciągnęło też pierwsze zdjęcie wstawione przez aktorkę. Przedstawiało ono bowiem całą paczkę „Przyjaciół” : Lisę Kudrow, Courtney Cox, Matta LeBlanca, Davida Schwimmera, Matthew Perry'ego i oczywiście samą Aniston. Od wtorku aktorka na Instagramie zgromadziła prawie 12 milionów (!) obserwujących. Pierwsze jej zdjęcie natomiast ma prawie 13 milionów „serduszek” .

To właśnie pod nim jedna z celebrytek, znana z programu „Bachelor” Kaitlyn Bristowe zapytała: „CZY TY I ROSS WCIĄŻ JESTEŚCIE RAZEM?” . „Mamy przerwę” – odpisała Jennifer Aniston. W internecie od razu posypała się masa komentarzy. „A więc jednak! W końcu przyznała, że mieli przerwę!” – pisze jeden z internautów. O co chodzi? Przypomnijmy, w jednym z odcinków serialu „Przyjaciele” dochodzi do kłótni Rossa i Rachel, po której Ross idzie się napić do baru i spędza noc z nieznaną dziewczyną. Po tym, jak Rachel się o tym dowiaduje, jest oczywiście bardzo zła i zawiedziona. Ross z kolei tłumaczy wszystko tym, że przecież „mieli przerwę” . Zdanie „We were on a break!” jest później wielokrotnie powtarzane w serii i uważane jest za jeden ze znaków rozpoznawczych hitu.

Galeria:

Serialowi „Przyjaciele” na wspólnych zdjęciach

Tymczasem Jennifer Aniston zamieściła na Instagramie kolejny post. Tym razem jest to wideo, na którym wyraźnie zdenerwowana, rzuca swoim telefonem. Możemy się tylko domyślić, że to żartobliwa reakcja aktorki na wysyłane jej wciąż powiadomienia z Instagrama o tym, że ktoś „obserwuje” jej nowy profil. „Przysięgam, że nie zamierzałam wywołać awarii. Dziękuje wam wszystkim za serdeczne przyjęcie” – napisała.

Galeria:

„Przyjaciele” 25 lat później. Jak zmienili się aktorzy?QUIZ:

Jak dobrze znasz serial „Przyjaciele”?Czytaj także:

„Nieświadomi” – nowy czeski serial szpiegowski na HBO. Zobaczcie teaser