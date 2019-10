Najlepsze filmy na Netfliksie, których prawdopodobnie nie oglądałeś

„Człowiek-scyzoryk”

Pozbawiony nadziei rozbitek zaprzyjaźnia się z trupem wyrzuconym na brzeg. Okazuje się, że ciało ma niezwykłe umiejętności.



„Take Me”

Przedsiębiorca, który prowadzi podupadającą firmę organizującą symulowane porwania, ochoczo przyjmuje weekendowe zlecenie. Szybko okazuje się, że popełnił ogromny błąd.



„Super Dark Times”

Tragiczny wypadek poróżnia dwóch nastolatków, którzy się przyjaźnili.



„Do boju”

Dokument analizuje rolę mediów społecznościowych i kultury licealnych futbolistów w przebiegu sprawy o gwałt, która wstrząsnęła Ohio w 2012 roku.



„Efekty”

Po paskudnym rozwodzie bogaty, ale nieszczęśliwy mężczyzna zaczyna trenować na lokalnej siłowni. Między nim a właścicielem a urzekającą trenerką rodzi się dziwna relacja.



„Outside In”

Po odsiedzeniu wyroku niewinnie skazany 38-latek nawiązuje odmieniającą życie więź z kobietą, która walczyła wcześniej o jego zwolnienie.



„Przychodzi po nas noc”

Darował życie pewnej dziewczynie podczas masakry. Teraz sam jest celem niebezpiecznych gangsterów.



„Mr. Roosevelt”

Początkująca komiczka wraca do Austin w Teksasie, aby zobaczyć chorego kota i zmierzyć się z niełatwą przeszłością. Musi zamieszkać ze swoim byłym i jego nową dziewczyną.



„Godzinki”

Dyscyplina klasztornego życia zostaje zakłócona, gdy trzy pewne siebie zakonnice spotykają na swojej drodze ponętnego ogrodnika.



„Daughters of the Dust”

Sztandarowy film Julie Dash przedstawiający trudne losy afroamerykańskiej rodziny migrującej na północ w poszukiwaniu lepszego życia na początku XX wieku.



„Blue Jay”

Licealna para spotyka się po latach w rodzinnym miasteczku. Ponownie odkrywają łączącą ich więź i wspólnie przeżywają żal za utraconym czasem.



„Amanda Knox”

Amanda Knox dwukrotnie została skazana za morderstwo i uniewinniona. W dokumencie usłyszymy szczere wypowiedzi samej oskarżonej i ludzi związanych ze sprawą.



„6 balonów”

Troskiwa siostra stara się zachować zimną krew, szukając w środku nocy centrum odwykowego dla brata uzależnionego od heroiny i zajmując się jego 2-letnią córką.