Najlepsze seriale historyczne na HBO GO. Lista i zwiastuny

„Targowisko próżności”

Ekranizacja popularnego dzieła Williama Makepeace’a Thackeraya o młodej Angielce, która śni o awansie do wyższej klasy społecznej. Okres wojen napoleońskich. Młodziutka Becky Sharp (Olivia Cooke) jest niezwykle bystrą i zdeterminowaną córką malarza i francuskiej baletnicy, która ze wszystkich sił pragnie wydostać się z nizin i dostać do śmietanki angielskiego społeczeństwa. Dziewczyna nie zawaha się przed niczym, aby osiągnąć swój cel i spełnić marzenia.



„Karczma Jamajka”

Trzymający w napięciu miniserial przedstawiający perypetie sieroty, która odkrywa, że jej wujek zajmuje się nielegalnym procederem. XIX wiek, Kornwalia. Mary Yellan (Jessica Brown Findlay) przeżywa tragedię po śmierci matki. Młoda dziewczyna zmuszona jest zamieszkać z ciotką (Joanne Whalley) i wujkiem (Sean Harris), którzy prowadzą odizolowaną od świata karczmę Jamajca. Jest to bardzo osobliwe miejsce. Mary przez dłuższy czas nie może poczuć się w nim, jak w domu. Na domiar złego odkrywa, że jej nowy opiekun prowadzi kryminalną organizację, która zajmuje się przemytem.



„Biała księżniczka”

Widowiskowy serial historyczny opowiadający o skomplikowanej relacji, która łączyła Elżbietę York z mężem, Henrykiem VII – pierwszym Tudorem na tronie Anglii. Anglia, rok 1485. Ryszard III ginie w bitwie pod Bosworth. Zwycięzcą jest Henryk VII z dynastii Tudorów (Jacob Collins-Levy). Aby zakończyć tzw. Wojnę Dwóch Róż, władca decyduje się ożenić z Elżbietą York (Jodie Comer), choć krążą pogłoski, że miała zostać żoną jego przeciwnika.



„Spisek prochowy”

Trzyczęściowy thriller z Kitem Haringtonem i Liv Tyler opowiadający o kulisach spisku prochowego, który w XVII wieku miał doprowadzić do zabicia króla Anglii i Szkocji. Robert Catesby (Kit Harington) jest żarliwym katolikiem w czasach, kiedy wyznawcy tej religii są bezwzględnie prześladowani przez anglikanów inspirowanych przez królewskiego doradcę Roberta Cecila (Mark Gatiss). Katolicy praktykują wiarę w ukryciu, ryzykując więzieniem, karami, a nawet śmiercią. Catesby odmawia porzucenia wiary, co prowadzi go do finansowej, społecznej i psychicznej ruiny.



„Rodzina Borgiów”

Pełna namiętności, barwna opowieść o najpotężniejszym rodzie renesansowego Rzymu, który zapisał się w historii zamiłowaniem do władzy, skrytobójstwa i intryg. Wywodzący się z Hiszpanii kardynał Rodrigo Borgia (Jeremy Irons) to jedna z najpotężniejszych osób na Półwyspie Apenińskim. Wytrawny polityk, dyplomata i intrygant, jest jednocześnie namiętnym mężczyzną i ojcem gromadki nieślubnych dzieci. Gdy w 1492 roku zostaje wybrany papieżem, przyjmuje imię Aleksandra VI. Ma jeden podstawowy cel – uczynić swoje dzieci najbardziej wpływowymi ludźmi Rzymu.



„Victoria”

Opowieść o początkach panowania królowej Wiktorii, jednej z najdłużej sprawujących władzę władczyń w historii. 20 czerwca 1837 roku, w wieku 72 lat, na niewydolność serca umiera król Wilhelm IV. Osiemnastoletnia Alexandrina Wiktoria (Jenna Coleman) zostaje obudzona nad ranem przez swoją matkę. Miesiąc później dziewczyna zostaje koronowana na królową Wielkiej Brytanii.



„Gentleman Jack”

Historia charyzmatycznej właścicielki ziemskiej, która zasłynęła swoim pamiętnikiem dokumentującym jej homoseksualny związek, liczne podróże i próby odnowienia rodzinnego domu. W roku 1832, po latach egzotycznych podróży i wspinania się po drabinie społecznej, Anne Lister (Suranne Jones) powraca do miasta Halifax, w hrabstwie West Yorkshire. Kobieta jest zdeterminowana, aby przywrócić dawną świetność swojej posiadłości Shibden Hall. Aby to zrobić, musi otworzyć ponownie kopalnie węgla i zaaranżować sobie dobre małżeństwo.



„Hiszpańska księżniczka”

Miniserial opowiadający o życiu Katarzyny Aragońskiej, pierwszej żony Henryka VIII Tudora. Piękna nastoletnia hiszpańska księżniczka Katarzyna Aragońska (Charlotte Hope) od dziecka wie, że zostanie żoną angielskiego następcy tronu. Kobieta przyjeżdża do szarej i deszczowej Anglii ze swoim wspaniałym i różnorodnym dworem, m.in. pochodzącą z Afryki Subsaharyjskiej damą dworu Liną. Katarzyna zostaje księżną Walii, ale kiedy jej mąż Książę Artur (Angus Imrie) nagle umiera, jej pozycja zostaje zagrożona.



„Katarzyna Wielka”

Historia serialu osadzona została w burzliwej politycznie i obyczajowo Rosji XVIII wieku, kiedy to przez niemal pół wieku niepodzielną władzę nad Imperium sprawowała caryca Katarzyna (Helen Mirren). Produkcja podąża za Katarzyną w trakcie jej panowania, śledząc namiętny romans, który nawiązała z Grigorijem Potiomkinem (Jason Clarke).