Netflix pokazał zwiastun filmu „Historia małżeńska”. Adam Driver i Scarlett Johansson

Netflix pisze, że film to wnikliwy i pełen empatii obraz rozpadającego się małżeństwa i wspierającej się rodziny. Już wcześniej w sieci pojawiły się dwa zwiastuny produkcji, zatytułowane „Co kocham w Nicole” i „Co kocham w Charliem” i przedstawiające perspektywy obu połówek tytułowego małżeństwa. – „Historia małżeńska” to historia miłosna, która ujawniła się wraz z jego rozbiciem. Dzięki tym zwiastunom chciałem pokazać związek oczami obydwu postaci. Każda historia ma wiele stron, a film uwzględnia te różne punkty widzenia, aby w końcu dojść do jakiejś wspólnej prawdy – tłumaczył reżyser Noah Baumbach.

W filmie, oprócz Scarlett Johansson i Adama Drivera zobaczymy m.in. Laurę Dern, Alana Aldę i Raya Liottę. Premiera filmu odbędzie się na Festiwalu Filmowym w Wenecji 29 sierpnia.

„Historia małżeńska” w kinach pojawi się od 29 listopada, a na Netfliksie od 6 grudnia.

