Leszek Miller zachęca do głosowania na wnuczkę. „Już po wyborach, ale...”

„Już po wyborach, ale przed kolejnym występem Moniki Miller i Jana Klimenta” – czytamy na Twitterze Leszka Millera. "Dziś foxtrot. Proszę o SMS-y!" – dodał. Były premier opublikował także wspólne zdjęcie Moniki Miller i Jana Klimenta.

Monika Miller przyznała, że jej dziadek często udziela jej pewnych uwag co do jej występów w „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” . – Czasem mówi: podobał mi się ten taniec, ale tamten to mi się nie podobał, bo sztywno wyglądałaś – wyjaśniła.

Dzisiejszy odcinek programu jest setnym odcinkiem. W związku z tym widzowie zobaczą m.in. podsumowania najpiękniejszych i najzabawniejszych momentów wszystkich edycji „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” . Pojawią się też byli uczestnicy programu.

