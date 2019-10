Nagie zdjęcia Demi Lovato wyciekły do sieci po ataku hakerów

O sprawie poinformował portal The Blast. Hakerzy w czwartek przejęli oficjalne konto na Snapchacie. Umieścili na nim wpis „dołącz do Discord, aby zobaczyć moje nagie zdjęcia”. Po kliknięciu w link internauci mieli mieć dostęp do nagich fotografii Demi Lovato. Po pewnym czasie zdjęcia miały też pojawić się na samym Snapchacie.

Sprawą natychmiast zajął się management piosenkarki, który odzyskał kontrolę nad kontem i poinformował serwis Discord, który od razu wyłączył serwer czatu głosowego, na który prowadził link.

„Stosujemy podejście zero tolerancji dla nielegalnej działalności na naszej platformie i podejmujemy natychmiastowe działania, gdy jesteśmy tego świadomi” – powiedział przedstawiciel Discorda portalowi Daily Mail.

Na razie Lovato nie skomentowała sprawy ataku.

Demi Lovato pokazała swój cellulit

We wrześniu piosenkarka Demi Lovato opublikowała w sieci swoje zdjęcie, które wcześniej nie zostało poddane żadnym przeróbkom w programach typu Photoshop. Na fotografii widać jej cellulit, który artystka nazwała swoim „największym strachem”.

Galeria:

Demi Lovato pokazała cellulit na Instagramie. Retuszowała zdjęcia

27-latka napisała, że chciała pokazać cellulit ponieważ jest zmęczona ciągłym „wstydzeniem” się swojego ciała. Przyznała, że inne zdjęcia, które dodawała były przerabiane. „Chcę, aby nowy rozdział w moim życiu polegał na byciu autentycznym wobec tego, kim jestem, zamiast próbować dorównywać wciąż jakimś standardom” – pisze. „Oto ja, nie wstydzę się tego, nie boję, jestem dumna z posiadania ciała, które tak wiele przeszło i nadal będzie mnie zadziwiać, w szczególności, gdy kiedyś urodzę dziecko” – dodała.