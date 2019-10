Coppola: Scorsese ma rację, filmy Marvela to nie kino. To coś podłego

– Nie wiem, czy ktokolwiek czerpie cokolwiek z oglądania tego samego filmu w kółko – powiedział sławny twórca filmowy. – Martin był miły, kiedy powiedział, że to nie kino. Nie powiedział, że to podłe, a ja po prostu mówię, że takie jest – dodał.

Francis Ford Coppola to sławny reżyser i scenarzysta, a także producent filmowy i kompozytor. Stworzył takie filmy jak Ojciec chrzestny, Czas Apokalipsy czy Drakula. W swojej karierze otrzymał 5 oscarów.

„Starałem się. Ale to nie jest kino”

Martin Scorsese, zdobywca Oscara za „Infiltrację”, twórca takich dzieł jak „Taksówkarz”, „Chłopcy z ferajny”, „Gangi Nowego Jorku”, „Aviator” nie tylko w Hollywood jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej cenionych twórców. Legendarny reżyser Martin Scorsese zaatakował filmy wchodzące w skład Marvel Cinematic Universe, odmawiając im prawa przynależności do gatunku, którym sam się zajmuje.

– Wiecie, starałem się. Ale to nie jest kino – mówił reżyser pytany o to, czy widział filmy Marvel Studios. – Szczerze, choć są świetnie zrobione, z aktorami, którzy dają z siebie wszystko w tych okolicznościach, to kojarzą mi się co najwyżej z parkami rozrywki (w oryginale „theme parks” - red.). To nie jest kino istot ludzkich przenoszących emocjonalne i psychologiczne doświadczenia innych ludzi – kontynuował.